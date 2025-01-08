“Kaçak Yapılar Marmaris’in En Büyük Sorunlarından Biri”

Başkan Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada Marmaris’in en önemli sorunlarından birinin kaçak yapılaşma olduğunu ifade etti. Kaçak yapıların doğal su yollarını kapatarak taşkınlara yol açtığını vurgulayan Ünlü, şunları söyledi:

“Son yağmurlarda yaşanan su taşkınlarının nedeni, doğal su yollarının kaçak yapılar nedeniyle kapanmasıdır. Vatandaşlarımız, ev yapmak için suyun doğal akışını engellemek zorunda kalıyor.”

“Adaletsizlik Var”

İmar düzenlemelerindeki eksikliklerin vatandaşı kaçak yapılaşmaya yönlendirdiğini söyleyen Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

“Kanunen doğru, ancak vicdanen yanlış bir durumla karşı karşıyayız. Büyük firmalara imar izni verilirken vatandaşın küçük bir kümes yapmasına bile izin verilmiyor. Bu adaletsiz uygulama halkın tepkisini artırıyor.”

Sinpaş’a Yönelik İnceleme Sürüyor

Son dönemde Marmaris’teki projeleriyle gündeme gelen Sinpaş firması hakkında da konuşan Ünlü, firmanın üçüncü etap projesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve kamuoyuna açıklama yapılacağını belirtti.

“Sinpaş’a verilen ruhsatların büyük bir kısmı mahkeme kararıyla iptal edildi. Belediye olarak 16 ruhsatı resen iptal ettik. Üçüncü etapla ilgili incelemeler devam ediyor. Olumsuz bir sonuç bekliyoruz.”

Rekor Ceza Kesildi

Sinpaş’ın bağlı bulunduğu Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama yaptı. Daha önce kesilen 59 milyon 645 bin TL’lik idari para cezasının iptal edilerek 104 milyon 757 bin TL’ye çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yasal süreçlerin başlatılacağı ifade edildi.

Başkan Acar Ünlü’nün açıklamaları, hem kaçak yapılaşmaya yönelik mücadele hem de büyük firmalar ile vatandaşlar arasında adaletin sağlanması gerekliliğine işaret etti. Marmaris’te devam eden bu tartışma, önümüzdeki süreçte bölgedeki imar politikalarının yeniden şekillenmesine yol açabilir.