Yer kabuğunun 12.87 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi. Herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Uzmanlar, Marmara Denizi çevresindeki fay hatlarında bir süredir gözlemlenen mikro depremlerin bölgedeki gerilim birikimine işaret ettiğini belirtiyor. Deprem uzmanları, vatandaşların afet bilinci konusunda hazırlıklı olması gerektiğine vurgu yaparak, deprem çantalarının hazır tutulması ve yapı güvenliğinin kontrol edilmesi çağrısında bulunuyor.

Bursa ve çevresinde son günlerde yaşanan art arda sarsıntılar, Marmara'daki fay hatlarının aktifliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtiyor.