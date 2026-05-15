Yeni düzenlemeyle birlikte su fiyatlarında kullanım oranına göre yüzde 13 ile yüzde 35 arasında indirim uygulanacak.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, yapılan düzenlemenin hem vatandaşın bütçesini rahatlatacağını hem de BUSKİ’nin mali sürdürülebilirliğini koruyacağını belirtti. Biba, Bursa’daki abonelerin yaklaşık yüzde 87’sinin aylık 15 metreküp seviyesinde su tükettiğini ifade ederek, bu gruptaki vatandaşların faturalarına yüzde 28 oranında indirim yansıyacağını söyledi.

Özellikle emekliler ve düşük tüketimli haneler için indirimin daha yüksek olacağını vurgulayan Biba, bu kesimin su faturalarında yüzde 35’e varan düşüş yaşanacağını kaydetti. Yüksek tüketim yapan abonelerde dahi yüzde 13 oranında indirim uygulanacağı açıklandı.

Genel kurulda ayrıca katı atık su bedeli ile bakım ücretlerinin kaldırılması da oy birliğiyle kabul edildi. Belediye yönetimi, yeni düzenlemenin sosyal destek amacı taşıdığını ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını esas aldığını belirtti.