Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleşen törene Marine Lojistik Filo Müdürü Yener Çimşir ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Recep Öndal Demirci katılım gösterdi.

Filosundaki Tırsan adedini 30’a çıkaran Marine Lojistik; başta medikal ürünler olmak üzere, tekstil, gıda, gemi inşaat, otomotiv sektörü ve endüstri malzemeleri gibi farklı uzmanlıklar gerektiren alanlarda komple ve parsiyel taşımacılık hizmeti veriyor.

Ağırlıklı olarak Almanya, Belçika ve Hollanda rotası olmak üzere uluslararası nakliyede yüksek hizmet kalitesi odağı ile operasyonlarını yürüten Marine Lojistik, İstanbul’da gümrüklü ve gümrüksüz antrepo hizmeti de sağlıyor.

“Tırsan verimini, gücünü bilerek güvenle yatırımlarımıza devam ediyoruz’’

Marine Lojistik Filo Müdürü Yener Çimşir törende yaptığı açıklamada, “Kaliteli bir lojistik hizmeti sunabilmenin yolu kaliteli ekipman kullanmaktan geçiyor. Daha önce Tırsan araçlarına yaptığımız yatırımların operasyonumuza kattığı gücü çok net gördük. Yeni yatırımımızda da tek tercihimiz Tırsan oldu. Geçtiğimiz yıllarda Tırsan Tenteli Perdeli Mega treyleri de Tırsan’ın kamyon römorkunu da operasyonlarımızda kullandık. Başta Almanya, Belçika ve Hollanda olmak üzere çeşitli yüklerin Avrupa taşımalarında Tırsan’ı deneyimledik. Yeni teslim aldığımız araçlardan elde edeceğimiz verimi bilerek yatırımlarımızı yapıyoruz” dedi.

Çimşir, sözlerine medikal malzemelerin taşınmasında duydukları yüksek hacim ihtiyacını çift kat mega tenteli perdeli treylerler ile karşıladıklarına vurgu yaparak devam etti. “Özellikle hafif ancak lojistik operasyonunda yüksek hacim ihtiyacı duyduğumuz ürünler için Tırsan’ın çift katlı mega tenteli perdeli treyleri T.SCD M’yi tercih ettik. Yeni araçlarımız 67 euro palete kadar yükleme hacmine sahip. Daha önce Tırsan Kamyon Römork araçlarına da yatırım yapmıştık. Bu araçlar da tıpkı çift katlı mega tenteli perdeli treyler gibi yüksek hacim ihtiyacımızı karşılıyor. Standart tenteli perdeli treylerde 34 olan europalet kapasitesi çift kat tenteli perdelide 67’ye kamyon römorkta 76’ya kadar çıkabiliyor. Bu kapasite artışını yaparken de yük bağlama seçeneklerimiz ile yük güvenliğinden de asla taviz vermiyoruz. Bu araçlar operasyonel ihtiyaçlarımız %100 karşılıyor.”

Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Recep Öndal Demirci ise törende yaptığı konuşmada:

“Marine Lojistik ile güçlü bir iş ortaklığımız var. Yeni yatırımlarında operasyonel ihtiyaçları birlikte inceliyor, Tırsan’ın en geniş ürün gamından bu ihtiyaçlara yönelik en doğru treyleri ve donanımlarını tespit ediyoruz. Marine Lojistik’in yatırımlarından oldukça memnun olmaları ve yeni yatırımlarında yine tek tercih Tırsan ile ilerlemelerinden memnuniyet duyuyor, kendilerine Tırsan’a duydukları güven için bir kere daha teşekkür ediyoruz.’’ dedi.

Recep Demirci konuşmasında Tırsan Çift Kat Mega Perdeli Tenteli’nin Marine Lojistk’in rekabetçiliğini arttıran özelliklerini de vurguladı: ‘’ Bugün teslim ettiğimiz Çift Kat yükleme imkanı tanıyan Mega Tenteli Perdeli treylerlerimiz T.SCD M, 24 adet çift kat yükleme profili ile üst katında toplam 10.6 tona kadar taşıma imkanı tanıyor. Üst üste istifleme yapılamayan yükler için en verimli çözüm olan bu yükleme modelinde toplam 67 euro palete kadar yükleme yapılabiliyor.

Çift katlı tenteli perdeli mega aracımız T.SCD M, diğer tenteli perdeli araçlarımız gibi her biri 2.5 ton kapasiteli 236 bağlama noktası ile en yüksek yük güvenliğini sağlayan patenti Tırsan’a ait olan K-Fix yük güvenliği sistemine sahip.

Hem parsiyel hem de komple yüklemelerde medikal taşımalarda olduğu gibi tekstil, gıda, endüstriyel malzemeleri gibi Marine Lojistik’in taşıdığı çeşitli yüklerde K-Fix sistemi ilke üstün yük güvenliği sağlanıyor. K-Fix yük bağlama sistemi televre ile entegre tasarımı sayesinde yan kapaklar kapalıyken dahi spanzet bağlantısının yapılmasına imkan tanıyarak operasyon kolaylığı sağlıyor. Parsiyel lojistik yapan tüm müşterilerimizin operasyonlarına hız ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Tüm, Tırsan Perdeli Tenteli araçlarımız gümrük mevzuatına tam uyum için özelleştirilmiş ön panel, kapı ve perde sistemi bulundurmaktadır. Marine Lojistik’in Almanya, Hollanda ve Belçika operasyonlarının mevzuata uygun ve hızlı şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır.

Tırsan Perdeli Tenteli araçlarımızın şasisi ve çelik üst yapı komponentleri, pas yürümeye karşı tam koruma sağlayan en ileri seviye hem çinko hem fosfat kataforez kaplama ile korunmaktadır. Tırsan bu ileri seviye KTL kaplama ile müşterilerinin araçlarını 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına almaktadır. Marine Lojistik’in yaptığı bu yeni yatırımın iş birliğimizi güçlendireceğine inanıyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olsun.” dedi.