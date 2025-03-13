Ankara İlçelerinin Sorunları ve Su Yatırımları

Yavaş, konuşmasında Ankara'nın ilçelerinin yaşadığı sorunlara da değindi. Belediyecilik geçmişine dayanarak, Beypazarı’nda görevde olduğu dönemde yaşadığı tecrübeleri aktaran Yavaş, ilçelerin teşviklerden yeterince faydalanamadığını vurguladı. Ayrıca, su yatırımlarının önemine değinerek, "Polatlı'ya 2,5 milyarlık yatırımla su götürdük. Su, betondan daha önemli" şeklinde konuştu.

Yerel Seçimler ve Hizmet Vaatleri

Ankara’daki 16 belediyeyi kazandıklarını hatırlatan Yavaş, yerel seçimlerdeki vaatlerinin halk tarafından takdirle karşılandığını ifade etti. Yavaş, "Bize güvenen Ankara halkına ve Elmadağlılara sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Aday Tartışmaları ve Birlik Mesajı

Yavaş, ülke gündeminin önemli sorunlarından bahsederek, "Ekonomik sorunlar, işçilerin durumu, gıda enflasyonu gündemde olmalı" dedi. CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değinerek, "Benim için asıl mesele ülkenin ekonomik sorunları ve halkın yaşam koşullarıdır" diye konuştu. Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasındaki ilişkiye dair de açıklamalarda bulundu: "Ekrem Başkan’ın başına siyasi kumpaslar kurulursa, bütün ülke bilmelidir ki yanında ilk ben olacağım."

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Son olarak, Yavaş, ayrılık ve kavga yerine birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini belirtti: “Bizim tek amacımız, 23 yıllık halktan kopuk iktidarı göndermek. Belediye başkanları olarak halktan yana hizmetlerimizi artıracağız.”