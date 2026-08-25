Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında üç isim hakkında yakalama kararı verildi. Kararın ardından şüphelilerle ilgili adli işlemlerin başlatılması bekleniyor.

Cem Duman'ın da ifadesi alınacak

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Cem Duman’ın da şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulacağı bildirildi.

Böylece soruşturma kapsamında yeni isimler dosyaya dahil olurken, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında verilen yakalama kararlarının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği takip ediliyor.

Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntıların, şüphelilerin yakalanması ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.