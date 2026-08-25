İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Ekrem İmamoğlu’nun da sanıkları arasında bulunduğu davanın ikinci duruşmasında, Hasan İmamoğlu savunma yaptı. Duruşmada, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’a teslim edildiği belirtilen 1 milyon euronun kaynağı da gündeme geldi. Savcılık, söz konusu paranın kaynağının belirsiz olduğu gerekçesiyle Hasan İmamoğlu hakkında “aklama” suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

İstanbul’da görülen ve kamuoyunda “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davası olarak anılan davanın ikinci duruşmasına devam edildi. Duruşmanın beşinci gününde, Ekrem İmamoğlu’nun babası tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu savunmasını yaptı.

Hasan İmamoğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ticari faaliyetlerinin uzun yıllara dayandığını belirten İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaların haksız olduğunu savundu.

“Daire alıp satmak suç mu?”

İddianamede Beylikdüzü’nde üç daire üzerinden elden para aldığı yönündeki iddialara değinen Hasan İmamoğlu, kendisinin üçten fazla dairesi bulunduğunu söyledi.

İmamoğlu, ticari hayatı boyunca dikkat ettiği temel prensiplerden birinin haram kazançtan uzak durmak olduğunu belirterek, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Hasan İmamoğlu, yaşının ilerlemesi nedeniyle ticari faaliyetlerinin yönetimini İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’a devrettiğini ifade etti.

Emniyetteki görüşmeyi anlattı

Savunması sırasında yurt dışı çıkış yasağı konusuna da değinen Hasan İmamoğlu, kendisinin yurt dışında herhangi bir işi bulunmadığını söyledi. Torununun yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

İmamoğlu, emniyette kendisine üç daire aldığı yönünde bilgi verildiğini, kendisinin ise bunu düzelterek dört daire aldığını söyledi.

1 milyon euro sorusu

Duruşmada savcılık tarafından Hasan İmamoğlu’na, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’a elden teslim edildiği belirtilen 1 milyon euro hakkında soru yöneltildi.

Hasan İmamoğlu, söz konusu paranın muhasebe kayıtlarında bulunması gerektiğini belirterek, “Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır” şeklinde yanıt verdi.

Bu yanıtın ardından Cumhuriyet Savcısı, 1 milyon euronun kaynağının belirsiz olduğu değerlendirmesiyle Hasan İmamoğlu hakkında “aklama” suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Duruşmaya verilen bir saatlik aranın ardından devam edilmesi bekleniyor.