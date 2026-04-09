Bodrum Belediye A.Ş. ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü iş birliği ile 2025-2026 üretim döneminde yürütülen çalışmalar kapsamında yeşil ve turuncu Bodrum Mandalini üreten toplam 103 farklı üreticiye yaklaşık 5 milyon Türk lirası girdi sağlandı.



Yerel üreticiye verilen destekle yalnızca üreticinin ekonomisine katkı sağlanmakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir üretime de doğrudan katkı sunuldu. Bodrum Belediye A.Ş. ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğince yürütülen çalışmalarla Bodrum Mandalini üretiminin ve sofralardaki kullanımının artırılması, bu yerel değeri hem Türkiye genelinde hem de uluslararası alanda daha tanınır hale getirilmesi hedefleniyor.





Bu doğrultuda, üreticiden daha fazla ürün alınarak hem üretim teşvik ediliyor hem de Bodrum'a özgü tarımsal ürünlerin marka değeri güçlendiriliyor. Bodrum Mandalini, sahip olduğu aroma ve kaliteyle bölgenin simge ürünlerinden biri olurken yapılan çalışmalar sayesinde daha geniş pazarlara ulaşma imkanı buluyor.



Sağlanan iş birlikleri kapsamında ürünler profesyonel firmalar tarafından reçetelendirilerek Bodrum'a özgü bu değerli ürünün gastronomi ve katma değerli üretim süreçlerindeki kullanım alanı genişletiliyor. Düzenli alım mekanizmaları ile üreticinin emeğinin değer bulması sağlanırken Bodrum Mandalininin pazardaki konumu da güçlendiriliyor.



Belediye yetkilileri, önümüzdeki süreçte yerel üretimi destekleyen çalışmalarına devam ederek hem üreticinin yanında olmayı hem de Bodrum'un yerel değerlerini tanıtmayı sürdüreceğini belirtti.



Bodrum Belediyesi, yerel ürünleri daha görünür kılmak ve Bodrum'da üretim yapan yerel üreticiyi desteklemek amacıyla Bodrum Yerel Ürün sitesini vatandaşların kullanımına sundu. Üreticinin dijital rehberi haline gelen sitede, yerel üreticiler ile hem Bodrum'da yaşayan hem de dünyanın dört bir yanından Bodrum'a gelen ziyaretçiler arasında güçlü ve sürdürülebilir bir bağ kuruluyor.