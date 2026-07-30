Türkiye ve Avrupa'da geliştirdiği yenilenebilir enerji projeleriyle sürdürülebilir ve yeşil enerji üretimine odaklanan Masfen Enerji, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni ile sermaye piyasalarına adım attı. Deniz Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından, 22-23-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan şirket, 30 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla MASFN koduyla, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Masfen Enerji Kurucu Ortağı Mehmet Songur, Masfen Enerji Kurucu Ortağı Kemal Onur Karakuş, Masfen Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Rüştü Hazer, Masfen Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Dinçbaşaran, Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Akosman ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “Masfen Enerji, güneş enerjisi santrallerinin kurulumundan işletilmesine kadar enerji üretiminin tüm aşamalarında faaliyet göstermektedir. Masfen Enerji, halka arzdan sağlayacağı kaynakla yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmayı, özellikle rüzgâr enerjisi ve depolama teknolojilerinde faaliyetlerini ilerletmeyi amaçlamaktadır. Çevre dostu teknolojilere yatırım yapan şirketlerimizin sermaye piyasalarında yer almasını önemsiyor ve destekliyoruz. Bu nedenle, bu halka arzda emeği geçen şirket yönetimini, çalışanlarımızı ve aracı kurumu tebrik ediyorum. Halka arzın şirketimize, yatırımcılarımıza ve sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Masfen Enerji'ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

“Sürdürülebilir değer üretme anlayışıyla yatırımcılarımızın güvenine layık olmaya devam edeceğiz”

Masfen Enerji Kurucu Ortağı Mehmet Songur, gong töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bir milyonu aşkın yeni ortağımızın bize duyduğu güvenle, bugün gerçekleşen gong töreni yaklaşık 12 yıl önce inanç ve kararlılıkla başladığımız yolculuğun önemli bir dönüm noktasını simgeliyor. 2014 yılında yenilenebilir enerji sektörünün gelecekte stratejik bir öneme sahip olacağına inanarak yola çıktık. Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlayan, bütüncül çözümler sunan bir enerji şirketi olma vizyonuyla attığımız adımların bugün sermaye piyasalarıyla buluşması, bizim için büyük bir gurur kaynağı… Kuruluşumuzdan bu yana özellikle güneş enerjisi santrallerinin mühendislik, tedarik ve kurulum süreçlerinde (EPC) uzmanlaşarak hem yurt içinde hem de yurt dışında kamu ve özel sektör projelerine çözüm ürettik. Bugün geldiğimiz noktada hem kendi elektrik üretim portföyümüzü büyüten hem de anahtar teslim güneş ve rüzgâr enerji santralleri ile müstakil depolama tesisleri (BESS) geliştiren güçlü bir oyuncuyuz. Şirketimizi farklı kılan en önemli özellik, projenin fikir aşamasından devreye alınmasına kadar tüm süreçlerde yatırımcılarımızın yanında yer almamızdır. Teknik bilgimiz, proje yönetimindeki tecrübemiz ve kalite anlayışımızla yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor, sürdürülebilir enerji projelerine değer katıyoruz. Biz yalnızca enerji santralleri kurmuyoruz. Ülkemizin enerji bağımsızlığına ve düşük karbonlu bir geleceğin inşasına katkı sunuyoruz. Bugün şirketimiz Türkiye'nin 11 ilinde, Yunanistan ve Romanya’da 117 MW'ın üzerinde kurulu gücü bulunuyor. Bunun yanı sıra bugüne kadar toplam 611 MW'ı aşan güneş enerjisi santrali kurulumunu ve revizyonunu tamamladık. Romanya'da 2027 yılında devreye almayı planladığımız 65 MWp'lik yatırımımız devam ediyor. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında güneş, rüzgâr ve enerji depolama alanlarında toplam 837 MW büyüklüğünde güçlü bir EPC proje portföyüne sahibiz. Türkiye’de geliştirdiğimiz mühendislik gücünü uluslararası pazarlara taşımaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yurt dışındaki faaliyetlerimizi büyüterek ülkemizi yenilenebilir enerji alanında başarıyla temsil etmeyi hedefliyoruz.”

Dünyanın enerji arz güvenliği ve iklim hedefleri doğrultusunda tarihi bir dönüşümden geçtiğini belirten Mehmet Songur, Türkiye’nin de bu dönüşümün en önemli aktörlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Songur, “Masfen Enerji olarak biz de, elektrik üretiminden proje geliştirmeye, EPC hizmetlerinden enerji depolamaya kadar uzanan çok yönlü yapımızla bu büyüme sürecinin önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz geliri, güneş ve rüzgâr santralleri ile enerji depolama yatırımlarımızın finansmanında kullanacağız. Böylece üretim kapasitemizi artıracak ve ülkemizin enerji dönüşümüne daha güçlü katkı sunacağız. Güçlü bilanço yapımız sayesinde yeni yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yatırımcılarımızın güvenine layık olmak için aynı disiplin, şeffaflık ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Masfen Enerji'nin Borsa İstanbul'daki yolculuğu; şirketimiz, yatırımcılarımız, sermaye piyasalarımız ve ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.

“1,1 milyon yatırımcının ilgisi Masfen Enerji’nin büyüme potansiyeline duyulan güvenin simgesi oldu”

Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Akosman, ise “Çeşitlendirilmiş iş modeli, güçlü bilançosu, yüksek nakit pozisyonu, kuvvetli sipariş bakiyesi ve öngörülebilir gelir yapısıyla öne çıkan Masfen Enerji’nin halka arz işlemini Deniz Yatırım olarak başarıyla tamamladık. Böylece 29. halka arz işlemimize imza attık. Piyasadaki yoğun takvime rağmen işlemimize 1,1 milyon yatırımcı başvururken, toplam talep, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5 katına ulaşarak 19,3 milyar TL’yi aştı. Bu güçlü ilgi, hem Masfen Enerji’nin büyüme potansiyeline hem de sermaye piyasalarımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu. Deniz Yatırım olarak, güçlü şirketleri yatırımcılarla buluşturmayı ve ülkemiz sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Masfen Enerji halka arzının da şirketin büyüme hedeflerine daha kararlı adımlarla ilerlemesine destek sunacağına inanıyoruz. Bu vesileyle gösterdikleri ilgi ve güven için yatırımcılarımıza teşekkür ediyor; Masfen Enerji’nin Borsa İstanbul’daki yeni döneminin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.