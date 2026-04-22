Makarna ihracatının değer bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7 yükseliş kaydedilen bu dönemde, miktar bazında yüzde 11,5 artışla 378,7 bin ton makarna ihraç edildi. KG başına ihracatın ortalama 0,60 dolar olduğu bu dönemde, en fazla makarna ihraç edilen ülke 36,3 milyon dolar ile Somali oldu. 22,7 milyon dolar ile Irak'ın ikinci sırada yer aldığı ilk çeyrekte Gana'ya 21,5 milyon dolar, Japonya'ya ise 15 milyon dolar makarna ihraç edildi. Almanya ve Birleşik Devletler bu dönemde Türkiye'nin en fazla makarna ihraç ettiği ilk 10 ülke arasında yer aldı.

“Önde gelen pazarlarda ilk 5 tedarikçiden biriyiz”

50 bin kişiye istihdam sağlayan, yurt içi ve yurt dışı satış hacmi ile Türkiye ekonomisine her yıl 2 milyar dolarlık değer katan sektördeki rekabet unsurlarının gelişimine dikkat çeken TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu şunları söyledi:

“Bugün geldiğimiz noktada, küresel makarna ithalatının yaklaşık yüzde 30’unu gerçekleştiren ABD, Japonya ve Almanya gibi önde gelen pazarların en fazla makarna tedarik ettiği ilk 5 ülke arasında yer alıyor olmamız, üretim kalitemizin en somut tescilidir. Dünya makarna ticaretinde tonaj bazında yüzde 25’lik payını tek başına göğüslememize rağmen, küresel pazar payımızın değer bazında yüzde 10-15 aralığında seyretmesi ise önümüzdeki dönemde odaklanmamız gereken temel alanı işaret etmektedir. Dünyanın her noktasındaki farklı talep ve kalite standartlarına yanıt verebilecek üretim esnekliği bulunan sektörümüz, ihracat hacmini korurken birim değerini de yukarı taşıyacak bir olgunluğa sahiptir.”

“Sektörün önceliği, fiyat rekabetinden değer rekabetine geçiş”

Sektörün önümüzdeki dönemde temel önceliğinin, fiyat rekabetinden 'değer rekabetine' geçerek yüzde 100 durum buğdayı kullanımını ve premium ürün çeşitliliğini artırmak olacağına dikkat çeken Tiryakioğlu şunları ifade etti:

“Özellikle Uzak Doğu pazarlarında karşılaştığımız vergi dezavantajlarının giderilmesi ve Avrupa Birliği’ndeki kota limitlerinin sektörümüzün potansiyeline uygun şekilde güncellenmesi noktasında, hükümetimizin diplomatik girişimlerinin sağlayacağı katkıyı çok önemsiyoruz. Afrika gibi geleneksel pazarlarımızda yerel yatırımların artmasıyla oluşabilecek değişimleri; yüksek satın alma gücüne sahip pazarlarda markalı ve sınıflandırılmış yerli buğday çeşitlerimizle dengelemeyi hedefliyoruz. Kamu-özel sektör eşgüdümüyle 'Türk Makarnası' imajını güçlendirerek, Anadolu'nun eşsiz buğdayından işlenen bu ürünü dünya pazarında hak ettiği finansal değere ulaştıracağımıza eminiz.”