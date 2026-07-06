Ankara, yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde diplomasi trafiğinin yanı sıra yoğun güvenlik hazırlıklarına da sahne oluyor. Zirvenin en dikkat çeken isimlerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı JW Marriott Otel çevresinde adeta olağanüstü güvenlik uygulaması hayata geçirildi.

Otelin bulunduğu bölgede polis ekipleri geniş güvenlik çemberi oluştururken, çok sayıda bariyer yerleştirildi. Araç ve yaya girişleri tek tek kontrol edilirken, çevrede görev yapan ekiplerin sayısının da artırıldığı görüldü.

Sadece çevik kuvvet ve asayiş ekipleri değil, özel harekat polisleri de otel çevresinde hazır bekletiliyor. Güvenlik tedbirlerinin zirve boyunca aralıksız sürdürüleceği belirtiliyor.

Öte yandan NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında ittifak bünyesinde görev yapan personelin de JW Marriott Otel'e gelmeye başladığı gözlendi. Otel girişinde kurulan X-ray kontrol noktalarından geçirilen görevliler, sıkı güvenlik prosedürleriyle içeri alındı.

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Ankara genelinde de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, başkent önümüzdeki günlerde dünya liderlerini ağırlayacak. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti nedeniyle güvenlik planlarının normal zirvelere kıyasla daha kapsamlı şekilde uygulandığı ifade ediliyor.