Türkiye’nin en büyük perakende buluşmalarından biri olan Perakende Günleri 2025, bu yıl Lufian’ın 30. yıl kutlamasına da ev sahipliği yaptı. 1995 yılında İzmir’de başlayan ve bugün 20 ülkede faaliyet gösteren Lufian, sektördeki 30 yıllık yolculuğunu pasta keserek taçlandırdı. Etkinlik alanında gerçekleşen kutlamaya sektörün önde gelen isimleri, iş ortakları ve medya mensupları yoğun ilgi gösterdi. Özgün tasarımları ve yenilikleriyle katılımcıların beğenisini kazanan Lufian, etkinliğin en dikkat çeken markalarından biri oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lufian Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Gümüştepe

şu sözlere yer verdi: “30. yılımızda geldiğimiz nokta, uzun soluklu ve kararlı bir büyüme stratejisinin sonucudur. Bugün yurt içinde 150’ye yakın mağazamız, yurt dışında ise 20 farklı ülkede 50’ye yakın satış noktamız bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa başta olmak üzere global pazarlarda varlığımızı artırmayı hedefliyoruz. Özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa’da yatırımlarımızı büyütüyor; yakın gelecekte yeni mağaza açılışlarıyla bu ülkelerdeki ağımızı derinleştirmeyi planlıyoruz. Bir Türk markası olarak, global ölçekte daha geniş coğrafyalarda yer almak ve modada sürdürülebilir bir başarı hikâyesi yazmak en öncelikli hedefimiz. Hem ürün gamımızı hem de perakende operasyonlarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. 30 yıl önce küçük bir atölyede attığımız ilk adımın, bugün dünya sahnesinde daha güçlü bir Lufian’la devam ettiğini görmek bizim için büyük bir gurur.”

Ürün gamındaki genişleme kadın ve ayakkabı koleksiyonlarıyla hızlandı

Kadın koleksiyonunda sunduğu yenilikçi tasarımlarla beğeni toplayan Lufian, bu yıl aynı zamanda ayakkabı kategorisindeki büyümesini de hızlandırdı. Günlük yaşamdan özel davetlere kadar geniş bir kullanım alanına hitap eden tasarımlar, fonksiyonellik ve şıklığı bir araya getiriyor. Kadın ve ayakkabı koleksiyonlarına yönelik artan ilgi, markanın ürün gamındaki çeşitliliği daha da ön plana çıkarıyor.