Turan “Lojistik sektöründe ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı verecek ulusal ve uluslararası oyuncu ve güçlü bir STK olma vizyonu ve ülkemizin her ilinde lojistik sektöründe icra edilen tüm hizmetleri insan teknoloji ve sürdürülebilir sistemler odaklı geliştirerek sektörümüzü geleceğe hazırlama misyonu ile çıktığımız bu yolda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ilk yılına denk gelen bu dönemde birçok ilke imza attık ”dedi.

Turan, LojiDer ilklerini ifade ederken;

-40 yıl önce faaliyetlerine başlayan ve 21 ülke lojistik derneğinin üyesi olduğu Avrupa Lojistik Derneği – ELA'ya ülkemizden ilk başvuru yapan ve kabul gören STK'nın, LojiDer olduğuna,

-Dünyada 3 bölgede faaliyet gösteren 27 yıllık bir geçmişi olan ve değerli malların taşınmasına yönelik kriterleri ve sertifikaları belirleyen TAPA'ya ülkemizden ilk başvuru yapan ve kabul gören STK'nın, LojiDer olduğuna,

-28 Haziran 2024 tarihinde TDT bünyesinde kurulan Lojistik Merkezler ve Kargo Taşıyıcıları Birliğine ülkemizden ilk başvuru yapan ve kabul gören STK'nın, LojiDer olduğuna,

-Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun 4 çalışma grubunda aynı anda sandalyesi olan ilk STK'nın, LojiDer olduğuna

-Türkiye Ulusal Ajansı ile yapılan görüşmeler sonrası Erasmus+ projeleri için gerekli olan OID kimlik numarası alan lojistik sektöründeki ikinci STK'nın, LojiDer olduğuna,

-Kuruluşunun ilk yılında TOBB Lojistik sektör meclisi üyeliği kabul edilen STK'nın, LojiDer olduğuna vurgu yaptı.

LojiDer'in ülkemizin 7 bölgesinden ve toplam 29 ilinden toplam 345 üyesi olduğuna değinen Turan, Tekirdağ'dan, Gaziantep'ten, Mersin'den, İzmir'den, Kocaeli'nden, İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan ülkemizin dört bir yanından Genel Kurul'a katılım olduğunu belirtti.

Turan konuşmasında “LojiDer üyelerinin 2023 yılında yarattığı ciro ve ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 3 milyar amerikan dolarıdır. Yaklaşık 15000 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu istihdamın

%20'si kadın. Üyelerimiz kadın sürücü istihdamı sağlıyor” dedi.

30 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen LojiDer 1'nci Lojistik Kongresinin yüksek bir katılımla gerçekleştiğini ifade eden Turan “Açılış konuşmamızı Sayın Prof. Dr. Emre Alkin hocamız, kapanış konuşmasını Sayın Prof. Dr. Naci Görür hocamız yaptı” dedi.

Genel Kurul'da Ocak-Aralık 2024 dönemi için YK ve DK faaliyet raporu ve denetim raporu ibra edildi, 2025 aidatı ve 2025 yılı bütçesi ile ilgili maddeler kabul edildi.

Lojistik sektörünün gelecekteki insan kaynağının ve özellikle yöneticilerinin yetiştirilmesinde üniversitelerimizde verilen lojistik eğitiminin öneminin tartışılmaz olduğuna vurgu yapan Turan, bu amaçla 2024 yılı içinde 11 üniversitemiz ile iş birliği protokolleri imzalandığını ifade etti.

Turan, LojiDer Yönetim Kurulu üyelerinin bu dönemde Portoroz'da, Bakü'de, Bred'de, Berlin'de, Cenevre'de, Astana'da, Madrid'de, Brüksel'de düzenlenen kongre, forum, panel ve etkinlikler katılım sağladığına ve LojiDer'i temsil ettiğine vurgu yaptı.

Bu dönemde TüvTürk ile yapılan protokol çerçevesinde LojiDer üyelerinin ticari araçlarının ülkemizin her noktasındaki muayene istasyonlarından 48 saat önce talepte bulunduğunda randevu alınabildiğini ifade eden Turan “Web sayfamızda kurduğumuz ve sadece üyelerimizin ulaşabildiği algoritmalar sayesinde üyelerimizin kendi arasında iş yapabilmelerini sağladık” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr Kayıhan Özdemir Turan, “Yönetim Kurulu üyeleri olarak her bir üyemizin yenilikçi fikirlerine, yaşanılan problemlerin çözüm önerileri ile birlikte iletilmesine, yapıcı eleştirilerine ve her daim desteğine ihtiyacımız olacaktır” dedi.

“2025 yılında üye sayımızı ve üyelerimizin bulunduğu il sayısını artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” diyen Turan, Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği'nin, hem lojistik sektöründe hem de diğer sektörlerde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları, kamu ve yerel kurum ve kuruluşları ile birlikte hareket etme kültürü ve ülküsüyle, güçlü bir lojistik ekosistemi oluşturmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini, bölgesel ve global oluşumların üyesi olarak lojistik sektörünün gelişimine yönelik faaliyetlerine, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmek için ortak akıl ile hareket etmeye ve ülkemizin her ilinde icra edilen lojistik hizmetlerin sesi olmaya devam edeceğini ifade etti.