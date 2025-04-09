Lojistik sektörünün nabzı, 19-21 Kasım 2025 tarihleri arasında Yenikapı Gösteri ve Sanat Merkezi’nde atacak. Katılımcı sayısındaki artışa paralel olarak bu yıl fuar alanına yeni bir hol ekleniyor. Ziyaretçiler, gelişen lojistik çözümleri, dijital dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir taşımacılık yöntemleri gibi pek çok yeniliği bir arada keşfetme imkânı bulacak.

Taşımacılık, tedarik zinciri yönetimi, depo teknolojileri ve lojistik alanında faaliyet gösteren profesyonelleri bir araya getirecek fuar, küresel ölçekte yeni iş birliklerine de kapı aralayacak.

Sektörün Tüm Paydaşları Bir Arada

Etkinlik, sadece sektörün öncü şirketlerini değil; aynı zamanda girişimciler, start-up’lar ve akademisyenleri de ağırlayacak. Katılımcılar, deneyimlerini paylaşma, sektörel gelişmeleri yerinde görme ve geleceğe dair öngörüler elde etme fırsatı yakalayacak.