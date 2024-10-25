18 farklı ülkeden katılan 181 firma ile gerçekleştirilecek bu önemli etkinlik, 2024 yılı için beklenen 15.000 uluslararası ziyaretçi ile sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Fuar, katılımcıların yeni iş bağlantıları kurmaları ve sektördeki yenilikleri keşfetmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Günümüzde lojistik sektörü, artan küresel ticaret, tedarik zinciri sorunları ve çevresel kaygılar gibi birçok problemle karşı karşıya. COVID-19 pandemisi sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirleri, ulaşım maliyetleri ve süreleri üzerinde önemli etkiler yarattı. Ayrıca, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, sektörde çevre dostu çözümler geliştirilmesi ihtiyacı da giderek artmaktadır. Tüm bu sorunlar, lojistik profesyonellerinin daha yenilikçi ve etkili çözümler geliştirmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu noktada, logitrans 2024’ün coğrafi konumu büyük bir avantaj sunmaktadır. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında stratejik bir köprü konumunda bulunuyor. Bu durum, lojistik ve taşımacılık sektöründeki firmalar için Türkiye’yi uluslararası pazarlara açılan bir kapı haline getiriyor. Fuar, bu stratejik konumdan yararlanarak, katılımcıların küresel iş birlikleri kurmasına olanak tanıyacak ve sektördeki güncel sorunlara yanıt arayan yenilikçi çözümleri teşvik edecektir.

logitrans 2024 ayrıca, Türk Devleti Taşımacılık Dernekleri Birliği OTS-URTA imza törenine de ev sahipliği yapacak. İmza Töreni IRU ve Türk devlet teşkilatlarının üst düzey yöneticileri eşliğinde gerçekleştirilecek. OTS-URTA’nın bu önemli imza töreni, Türk taşımacılık sektöründeki iş birliklerini güçlendirmek ve uluslararası arenada rekabetçi bir konum elde etmek amacıyla düzenleniyor.

Konferansta, sektördeki en önemli derneklerden olan UTİKAD, Wilat ve CILT de yer alacak. Her bir dernek, alanında uzman isimlerin yer alacağı paneller ile fuara değer katacak. Eko Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı E. Seren Ünsaç, logitrans 2024 hakkında şu şekilde değerlendirmelerde bulundu: “logitrans Fuarı, sektördeki tüm paydaşları bir araya getiren ve yeni iş fırsatlarını keşfetmek için eşsiz bir platform sunan önemli bir organizasyon. Bu yılki fuarımızda, katılımcılar sadece en son ürün ve hizmetleri tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda sektördeki en önemli konular üzerinde tartışmalara katılacaklar. Katılımcılarımızın bu fırsatları değerlendirmelerini ve sektördeki yenilikleri keşfetmelerini bekliyoruz.”

logitrans 2024, sektördeki profesyoneller için önemli bir fırsat sunarken, aynı zamanda geleceğin lojistik çözümlerine dair yenilikçi fikirlerin ve uygulamaların da paylaşıldığı bir ortam oluşturacak. Katılımcılar, alanında uzman konuşmacılardan alacakları bilgilerle, sektördeki en son gelişmeleri takip etme ve uygulama fırsatı bulacaklar.