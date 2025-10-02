Konteyner, Ro-Ro, kuru ve sıvı dökme yük, çok amaçlı terminaller ve yolcu hizmetleri alanında faaliyet gösteren Klaipeda Limanı’ndaki 12 işletmeyi temsil eden üst düzey yöneticiler, Autoport’ta sektörün güncel gelişmelerini değerlendirdi. Ziyaret kapsamında heyete, Autoport’un mevcut faaliyetleri ve işleyişi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Autoport Genel Müdürü Bilgin İşler’in ev sahipliğinde gerçekleşen programda, limancılık sektörüne dair güncel veriler paylaşıldı. Autoport’un mevcut faaliyetleri ile gelecek dönem için planlanan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Sunumun ardından heyet, liman sahasında gerçekleştirilen teknik geziye katılarak tesisin operasyonel altyapısını yerinde inceledi.

Autoport Genel Müdürü Bilgin İşler ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türkiye’nin ilk otomotiv limanı olarak, yatırımlarımızla geleceğe hazırlanıyoruz. Litvanya heyetinin ziyareti, uluslararası iş birliklerini geliştirmek ve tecrübelerimizi paylaşmak açısından bizim için çok değerliydi. Autoport olarak, ülkemizin lojistik kapasitesini artıracak projelere katkı sunmaya devam edeceğiz. Litvanya Büyükelçisi Sayın Janukonis’e ve Litvanya Liman Hizmetleri Şirketleri Derneği’ne ilgilerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.