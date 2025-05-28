TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, yaptığı konuşmada lisanslı depoculuk sisteminin güven temelli bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Bugün Türkiye genelinde 50 ilde, 152 ilçede ve 312 farklı noktada faaliyet gösteren toplam 12,3 milyon ton kapasiteli lisanslı depolar bulunduğunu belirten Toplu, uygulamalarda mevzuata uygunluğun kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi. Sistemde yaşanan sorunlara dikkat çeken Toplu, "Yakın zamanda detayları Ticaret Bakanlığımız tarafından açıklanacak yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Tüm sistemi yeniden kurgulayarak, mevcut aksaklıkları hep birlikte gidereceğiz" dedi.

TÜLDEF Başkanı Güzel: “Birlikte Öğreneceğiz, Birlikte Büyüyeceğiz”

Genel kurulda konuşan TÜLDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Güzel ise, federasyonun kurumsal yapısını daha da güçlendirme hedefinde olduklarını söyledi. Federasyonun 5 bölgesel dernekten, 200’ün üzerinde üyeden ve 50 delegeden oluştuğunu belirten Güzel, "Her bir delegemizi yönetim kurulu üyesi gibi aktif hale getirmek istiyoruz. İstişare kurulları ve çalışma grupları ile ortak aklı öne çıkaracağız. Bugüne kadar nasıl özveriyle çalıştıysak, bundan sonra da aynı kararlılıkla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

TMO’dan Net Mesaj: Kaliteye Odaklanacağız

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal da sistemde yaşanan olumsuzlukların sıkı takip altında olduğunu açıkladı. Güldal, lisanslı depolardaki ürünlerin yüzde 86’sının devletin emaneti olduğunu hatırlatarak, "Bu ürünlerin kalitesi ve güvenliği bizim için bir milli mesele. Depo sahiplerinin ticari faaliyetleri ürün sahipliğini aşmamalı. Bundan böyle sadece kapasiteye değil, kaliteye ve hizmet standartlarına da odaklanacağız. Kurumsal yapıya sahip, güvenilir LİDAŞ firmaları ile çalışacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca olumsuz faaliyetlerde bulunan bazı firmalar için "kara liste" hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Sektörün Nabzı Panelde Tutuldu

Genel kurul kapsamında düzenlenen “Lisanslı Depoculukta Yeni Dönem ve Tarım Analizi” paneli de büyük ilgi gördü. Moderatörlüğünü Tarım ve Gıda Editörü İrfan Donat’ın yaptığı panelde; Ticaret Bakanlığı Lisanslı Depoculuk Daire Başkanı Bahar Emre, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali ve Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bayram Sade konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, lisanslı depoculuk sisteminin sürdürülebilirliği, sektörün dijital dönüşümü ve üreticiye sağladığı avantajlar detaylı şekilde ele alındı.

Yeni Başkan Mahmut Güzel Oldu

Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulun sonunda yapılan seçimde, Lisanslı Depoculuk Federasyonu (TÜLDEF) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mahmut Güzel seçildi. Genel kurula; TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Başkanı Yahya Toplu, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, milletvekilleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Sektörün yeni yol haritasının çizildiği bu toplantı, lisanslı depoculukta daha güvenli, şeffaf ve etkin bir dönemin kapısını araladı. Tüm paydaşlar, sistemin daha işlevsel hale gelmesi için iş birliği içinde çalışmaya kararlı görünüyor.