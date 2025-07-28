İşte bu noktada karşımıza “lipid profili” çıkıyor.

Lipid Profili Ne Demektir?

Lipid profili, kanınızdaki yağ düzeylerini ölçen bir testtir. Dört ana bileşeni içerir:

Total Kolesterol: Vücuttaki genel kolesterol miktarını gösterir. LDL (Düşük yoğunluklu lipoprotein): Kötü kolesterol olarak bilinir. Damar duvarlarında birikir, tıkanıklığa yol açar. HDL (Yüksek yoğunluklu lipoprotein): İyi kolesterol. Fazla kolesterolü toplayıp karaciğere taşır, zararsız hale getirir. Trigliserid: Enerji için depolanan bir tür yağ. Fazlası, damar sağlığını tehdit eder.

Kasabanın İyi Polisi: HDL

HDL, vücudun iyi polisi gibi çalışır. Kolesterol fazlasını toplar ve karaciğere (yani kasabanın hapishanesine) teslim eder. Karaciğer bu zararlıları vücuttan dışarı atar.

Ama dikkat! Eğer HDL düşükse, kötü adamlar yani LDL ve Trigliserid kasabada rahatça dolaşmaya başlar. Sonuç? Kalp hastalıkları, damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon ve daha fazlası...

Çözüm: Yürümeye Başla!

Ünlü bir doktorun benzetmesiyle, “Her adım bir devriye!” Ne kadar çok yürürseniz, HDL’niz o kadar yükselir. LDL ve Trigliserid gibi suçlular ise azalır.

Yürüyüş, en basit ama en etkili yöntemlerden biridir. Üstelik sadece kolesterolü dengelemez; stresi azaltır, kan şekerini kontrol eder, kilo vermeyi kolaylaştırır ve kalbinizi güçlendirir.

Azaltmanız Gerekenler:

Tuz

Şeker

Beyaz unlu mamuller

Süt ürünleri (özellikle işlenmiş olanlar)

İşlenmiş, paketli gıdalar

Her Gün Tabağınızda Olmalı:

Taze sebzeler

Bakliyatlar ve kuru fasulye

Kuruyemişler

Soğuk sıkım zeytinyağı

Doğal meyveler

Mutlu ve Sağlıklı Kalmak İçin

Unutmanız gereken 3 şey:

Yaşınız Geçmişiniz Kırgınlıklarınız

Hayatınızda olması gereken 4 şey:

Aileniz Kenevirden elde edilen tıbbi ürünler eczanelerden satılacak İçeriği Görüntüle Gerçek dostluklar Pozitif düşünceler Temiz ve huzurlu bir yaşam alanı

Günlük alışkanlıklarınızda ısrar edin:

Gülümseyin

Hareket etmeyi ihmal etmeyin

Kilonuzu kontrol altında tutun

Altın Değerinde 6 Yaşam Kuralı

Susamayı beklemeden su iç. Yorulmayı beklemeden dinlen. Hastalanmayı beklemeden tahlil yaptır. Mucize bekleme, evrene güven. Kendine olan inancını kaybetme. Pozitif kal, her zaman daha iyi bir yarın için umutlu ol.

Unutmayın: Kalbiniz yalnızca bir organ değil, tüm hayatınızın ritmini belirleyen merkezdir. Onu korumak sizin elinizde.

Bu “kasaba” sizin. Suçlulardan temiz tutun.

Yürüyün, hareket edin ve sağlıklı yaşayın.

Mutlu Yaşlılar Haftası’nda sevdiklerinize bir iyilik yapın: Onlarla birlikte yürüyüşe çıkın!

Her adım, bir ömre değer…