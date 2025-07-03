1984 yılında faaliyete geçen Link Bilgisayar, 2025 itibarıyla hem KOBİ’ler hem de büyük ölçekli firmalar için geliştirdiği uçtan uca dijital çözümlerle sektördeki dönüşümün öncülerinden biri haline geldi. Şirketin yeni vizyonu; bulut tabanlı sistemler, yapay zekâ destekli uygulamalar ve Yeşil ERP gibi sürdürülebilir çözümlerle daha çevreci ve verimli işletmeler inşa etmeyi hedefliyor.

“Yazılım sektöründeki gücümüzü yeşil dönüşümle birleştiriyoruz”

Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik, geleceğin iş dünyasında dijitalleşme ve yeşil dönüşümün birbirinden ayrılmaz iki kavram olduğuna dikkat çekerek, bu alandaki yatırımlarını artırdıklarını belirtti. “Karbon ayak izini azaltmaya yönelik yazılımlar ve enerji verimliliği sağlayan bulut tabanlı çözümlerimizle işletmeleri daha çevreci ve rekabetçi bir yapıya kavuşturuyoruz” diyen Geyik, şirketin dönüşüm sürecine yönelik güçlü bir strateji izlediklerini vurguladı.

Toplantıya Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş da katıldı. Karabaş, Şaban Geyik’ten Link Bilgisayar’ın yeni vizyonu ve yatırımları hakkında bilgi aldı.

Vitalis Teknoloji ile yeni bir sinerji doğdu

Geçtiğimiz yıl bilişim sektörünün önemli oyuncularından Vitalis Teknoloji’yi bünyesine katan Link Bilgisayar, bu sayede IoT ve yapay zekâ alanındaki yetkinliğini güçlendirdi. ERP başta olmak üzere birçok kurumsal çözümü büyük veri analitiği ile birleştiren şirket, müşterilerine daha hızlı, esnek ve akıllı çözümler sunmayı hedefliyor.

Akıllı şehirler ve güvenli kampüsler için teknoloji geliştiriyor

Link Bilgisayar’ın son dönemde odaklandığı bir diğer stratejik alan ise akıllı şehircilik ve kampüs çözümleri. Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi ile hayata geçirilen “Akıllı ve Güvenli Kampüs Projesi”, bu alanda atılan önemli adımlardan biri. Şirket, üniversitelerde geçiş kontrol, güvenlik ve görüntüleme sistemleri kurarak eğitim kurumlarının dijitalleşmesine katkı sağlıyor.

Güvenlik teknolojilerinde ASELSANNET ile iş birliği

Savunma sanayiinde de adından söz ettirmeye başlayan Link Bilgisayar, ASELSANNET ile gerçekleştirdiği iş birliği ile güvenlik teknolojileri alanına güçlü bir giriş yaptı. Bu ortaklık sayesinde yüksek katma değerli projelerde yer alan şirket, Türkiye’nin savunma teknolojileri alanındaki yerlileşme hedeflerine katkı sunuyor.

“Dijital dönüşüm partneriniziz” yaklaşımıyla fark yaratıyor

Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan ise şirketin 41 yıllık serüvenini aktarırken, ERP, insan kaynakları, e-Dönüşüm ve OSB yazılımlarına ek olarak RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) ve mikro servis tabanlı ERP modülleri gibi yeni nesil teknolojilere odaklandıklarını belirtti. Terzi modeli anlayışıyla firmaya özel çözümler sunduklarını kaydeden Pekmezyan, Link Akademi aracılığıyla farklı sektörlere özel eğitim platformları da oluşturduklarını ifade etti.

Güçlü bilanço, güçlü vizyon

2025 yılının ilk çeyreğinde cirosunu 12 kat artırarak 294,8 milyon TL’ye yükselten Link Bilgisayar, net kârını ise 36,9 milyon TL’ye taşıdı. Yıldız Pazar’da işlem gören şirketin hisse performansı ise geçen yıl yüzde 500’e yaklaşarak yatırımcısına güven verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik, 2026 projeksiyonlarında yeşil ERP, kritik tesis güvenliği, trafik yönetimi, yapay zekâ ve bulut bilişim temelli çözümlerin öne çıkacağını belirtti.

Yalnızca teknoloji değil, değer üreten bir dönüşüm partneri

“Link Bilgisayar artık sadece bir yazılım şirketi değil, dijital dönüşümde kurumların stratejik yol arkadaşı” diyen Geyik, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla teknolojiyi insan ve çevre odaklı şekilde yeniden yorumladıklarını söyledi. 41 yıllık bilgi birikimini “değer üreten bir dönüşüm partneri” vizyonuyla geleceğe taşıyan şirket, ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol almayı hedefliyor.