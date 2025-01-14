Yazılım çözümleri alanında 40 yıllık deneyimiyle sektörün lider kuruluşu Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., yenilikçi ürün ve hizmetleri ile sektördeki güçlü konumunu sürdürüyor. Dünyanın en son teknolojilerini kullanarak işletmelerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamak için entegre özel donanım ve yazılım çözümleri geliştiren şirket, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ile ilk üniversite iş birliğine imza attı.

Şirket, ESTÜ ile 2 Eylül Kampüsü’nün dijital dönüşümünü ve güvenliğini kapsayan ‘Akıllı ve Güvenli Kampüs Çözümleri Projesi’ kapsamında bir sözleşme imzaladı. Proje kapsamında; kampüs alanında entegre geçiş kontrol sistemleri, Akıllı güvenlik sistemleri, görüntüleme sistemleri ve plaka tanıma sistemleri için gerekli olan yeni nesil donanım ve yazılımların temin edilerek kurulumları gerçekleştirilecek.

“Geleceğin kampüslerini inşa ediyoruz”

Eskişehir Teknik Üniversitesi ile imzaladıkları sözleşme ile kamu ve özel kuruluşlarının yanı sıra ilk üniversite iş birliğine imza attıklarının altını çizen Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, “Dijital dünyada hızla gelişen teknoloji ve artan veri ihtiyacıyla birlikte, işletmelerin güvenli ve kesintisiz bir dijital altyapıya sahip olmaları her zamankinden daha önemli hale geldi. Link Bilgisayar olarak biz de güçlü teknolojimiz ve her kurumun ihtiyacına özel tasarladığımız çözümlerimiz ile geleceğin kampüslerini inşa etmekten ve bu değerli projede yer almaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. ‘Akıllı ve Güvenli Kampüs Çözümleri Projesi’ güvenlik kontrol sistemleri ile kampüs yönetim sistemlerinin birleştirilerek bütünleşik çalışan giriş-çıkış güvenliği çözümleri ve akıllı portal çözümlerinin kurulumunu kapsıyor. Proje kapsamında; 2 Eylül Kampüsü’nün bütün plaka tanıma sistemleri, SOC (Güvenlik Operasyonları Merkezi Security Operations Center) altyapısı ve Akıllı video analiz sistemleri tek bir çatı altında toplanmış olacak. Hedefimiz; kampüs ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik daha akıllı ve daha güvenli çözümler sunmak. Önümüzdeki dönemde de bu alanda gerçekleştireceğimiz yeni projeler ile geleceğin kampüslerini inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.