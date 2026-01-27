Şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle tribünler hızla boşalırken, seyirciler kapalı alanlara sığındı. Basın tribününün üstünün açık olması, çalışmaları zorlaştırdı ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük dikkat çekti.

Camp Nou, “Espai Barça” projesi kapsamında kapsamlı bir yenilemeden geçiyor. 31 Ocak 2023’te FC Barcelona ile Limak İnşaat arasında imzalanan tasarla-yap sözleşmesiyle yenileme çalışmalarını Limak üstlenmişti. Limak’ın patronu Nihat Özdemir sözleşmeye imza atan isim oldu.

Kulüp yetkilileri, stadın inşaatının henüz tamamlanmamış olmasını sorunun nedeni olarak gösterdi. Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın da yağmurda locada ıslandığı görüntüler, çatının tamamlanmamış olmasından kaynaklanan riskler arasında gösterildi.

Ancak İspanyol basını, dev bütçeli projede basın tribünü ve sirkülasyon alanlarının su baskınından etkilenmesini “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.