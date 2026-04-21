İnşaattan enerjiye, turizmden çimentoya ve teknolojiye kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren grup, bugün üç kıta ve 14 ülkede yaklaşık 50 bin çalışanıyla küresel ölçekte faaliyet yürütüyor. 17-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen programa, kurucu başkanlar Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız ile Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir başta olmak üzere üst düzey yöneticiler ev sahipliği yaptı.

“2076 vizyonu” vurgusu

Açılış konuşmasını yapan Ebru Özdemir, Limak’ın ilk 50 yılda oluşturduğu birikimin yeni dönemin temelini oluşturduğunu belirtti. Özdemir, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve güçlü yönetişim başlıklarının önümüzdeki dönemin ana eksenleri olacağını ifade ederek, “İkinci 50 yılımıza güçlü bir mirasla giriyoruz. 2076’ya uzanan yolculuğumuzu birlikte şekillendiriyoruz” dedi.

Şirketin başarısının temelinde değişim ve dönüşüme uyum olduğunu vurgulayan Özdemir, yeni dönemde dijitalleşme, sürdürülebilirlik, sosyal etki ve kurumsallaşmanın Limak’ın büyüme stratejisinin merkezinde yer alacağını söyledi.

“En büyük gurur, birlikte üreten yapı”

Kurucu Başkan Nihat Özdemir ise konuşmasında, Limak’ın yalnızca ticari başarı hedefiyle kurulmadığını belirterek, “Bugün dünyanın dört bir yanında hayata geçirilen projelerde Türk bayrağını dalgalandırmak bizim için en büyük gurur. Bu başarıyı mümkün kılan en önemli güç ise Limak ailesidir” ifadelerini kullandı.

Gelecek hedefi: Kalıcı ve küresel yapı

Diğer kurucu isim Sezai Bacaksız da grubun dayanışma kültürüyle büyüdüğünü belirterek, “Hedefimiz, yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de kapsayan kalıcı bir yapı oluşturmak. Uluslararası projelerde Türk mühendisliğini temsil etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Sanat ve ilham bir arada

Etkinlik kapsamında Murat Karahan, Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahne alırken; Pasifik Okyanusu’nu geçen ilk görme engelli gezgin Mitsuhiro Iwamoto ilham veren konuşmasıyla dikkat çekti. Akademisyen Acar Baltaş ise teknoloji çağında liderliğin insan odaklı yönüne vurgu yaptı.

Sunuculuğunu İbrahim Selim’in üstlendiği programda, grubun 50 yıllık serüvenini anlatan belgesel ilk kez izleyiciyle buluştu. Etkinlik, Enbe Orkestrası konseriyle sona erdi.

Yarım asırlık geçmişini kutlayan Limak Holding, organizasyonda verdiği mesajlarla önümüzdeki dönemde küresel ölçekte daha güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme hedeflediğini ortaya koydu.