İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda tam 36 öğrencinin 500 tam puan aldığını duyurdu. Bu durum, okulun sınava giren öğrencileri arasında yüzde 9’luk bir başarı oranına tekabül ediyor.

Çömez’in verdiği bilgilere göre, Türkiye genelindeki diğer tüm imam hatip ortaokullarından sadece 27 öğrenci tam puan alırken, tek bir okuldan çıkan 36 tam puanlı öğrenci, dikkatleri bu okula çevirdi.

Söz konusu paylaşımda Çömez, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e şu soruyu yöneltti:

"Ortaya saçılan bu tabloyu kokutmadan nasıl açıklayacaksınız?"

Üstelik sadece Bursa değil… Antalya Kepez'de bulunan Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 6, Trabzon’daki aynı isimli okulda ise 4 öğrenci 500 tam puan almış durumda. Yani sadece “Mahmut Celalettin Ökten” ismini taşıyan üç okuldan toplam 46 öğrenci kusursuz bir sınav performansı göstermiş durumda.

Çömez, geri kalan yaklaşık 3500 imam hatip ortaokulunda sadece 17 öğrencinin 500 tam puan almış olmasına dikkat çekerek, “Bu sadece bir koku değil, bir kokuşmuşluk halidir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu üç okulun yöneticileri ve sınava giren öğrencileri hakkında kapsamlı bir inceleme yapılması gerektiğini vurgulayan Çömez, bu durumun altında yatan gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması gerektiğini savundu.

İYİ Partili Turan Çömez’in iddiasına Milli Eğitim’den yalanlama

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez’in Bursa’daki bir imam hatip ortaokulundan 36 LGS birincisi çıktığı iddiasını yalanlayan Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü, "Bursa genelinde 17 okuldan toplam 20 öğrenci 500 tam puan almıştır. Bu öğrencilerin yalnızca 2’si imam hatip ortaokulu mezunudur" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez’in Bursa’daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 36 öğrencinin sıfır hata ile 500 tam puan aldığını iddia etmişti. Çömez, "Okulun oranı yüzde 9. Türkiye’deki diğer tüm imam hatip ortaokullarında 500 tam puan alan öğrencilerin toplam sayısı ise 27. Sınava giren 963 bin 142 öğrenciden 500 tam puan alanların oranı da yüzde 0,07. Ortalığı kokutmadan bana bunu izah edebilir misin" şeklinde paylaşım yaptı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çömez’in iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, "15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen LGS sonuçlarına ilişkin bazı sosyal hesaplarınca paylaşımlar ve açıklamalarla kamuoyunu yanıltma çabasına devam edildiği ve Milli Eğitim Bakanlığının haksız şekilde hedef alındığı görülmektedir. Bursa genelinde 17 okuldan toplam 20 öğrenci 500 tam puan almıştır. Bu öğrencilerin yalnızca 2’si imam hatip ortaokulu mezunudur. Sadece Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 39 öğrencinin tam puan aldığı yönündeki iddia asılsızdır. Bu okulun sosyal medya paylaşımında da ’Türkiye genelinde LGS’de 500 tam puan alan imam hatipli öğrenciler’ tebrik edilmiştir. Bu arada Türkiye genelinde LGS’de 500 tam puan alan imam hatipli öğrenci sayısı da 63’tür. Eğitim gibi hassas bir alanda yalnızca resmi kaynaklardan teyitli bilgilerin paylaşılması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.