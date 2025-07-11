15 Haziran 2025 tarihinde yapılan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Seçme Sınavı (LGS) sonuçları bugün açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şeyma Ece Kılınçer, Şehit Önder Pınar Ortaokulu öğrencisi Yiğit Bulut ve Mezre Ortaokulu öğrencisi Zümra Keklik, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.



Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit önemli bir başarıya imza atan öğrencileri tebrik ederek, "15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında, ilimizden üç öğrencimizin 500 tam puan alarak Türkiye Birincisi olması hepimizi gururlandırmıştır. Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Şeyma Ece Kılınçer, Şehit Önder Pınar Ortaokulu’ndan Yiğit Bulut ve Mezre Ortaokulu’ndan Zümra Keklik, gösterdikleri üstün başarıyla Elazığ’ımızın adını en güzel şekilde duyurmuşlardır. Bu büyük başarıda emeği geçen öğrencilerimizi, onların ailelerini, öğretmenlerini ve okul idarecilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin azmi, çalışkanlığı ve kararlılığı, ilimizin eğitimdeki gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarı, sadece öğrencilerimizin değil, aynı zamanda Elazığ’ın eğitimde geldiği noktanın da bir göstergesidir. Sevgili öğrencilerimiz, bu başarınızla geleceğe umutla bakmamızı sağladınız. Sizlerin azmi ve kararlılığı, diğer öğrencilerimize de ilham olacaktır. Gelecekte de aynı disiplin ve gayretle ülkemize ve milletimize büyük katkılar sağlayacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.