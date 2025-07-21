Bakan Tekin, Türkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. LGS’ye ilişkin kamuoyunda gündeme gelen iddiaları değerlendiren Tekin, sınav güvenliği konusunda tüm önlemlerin alındığını vurguladı. Soruların, jammer bulunan kapalı alanlarda hazırlandığını, emniyet güçlerinin gözetiminde sınav merkezlerine ulaştırıldığını belirten Bakan, “Olağanüstü bir tedbir süreci yürüttük. Buna rağmen bir öğretmenin cep telefonuyla sınıfa girmesi gibi bireysel bir ihmal olmuş olabilir,” dedi.

Tekin, sosyal medyada dolaşan “pdf dosyasının” sınav öncesinde ele geçirildiği yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu belirterek, “O pdf dosyasının sınav sonrası matbu kitapçıktan çekilen fotoğraflarla oluşturulduğu tespit edildi. Siber güvenlik uzmanlarımız da bunu doğruladı,” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar siyasete malzeme yapılmamalı”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine de yanıt veren Tekin, sınav süreci üzerinden siyasal tartışmalar yaratılmasını doğru bulmadığını söyledi. “Yaklaşık 1 milyon öğrencimizin emeği söz konusu. Çocukların bu şekilde politik malzeme yapılması ahlaki açıdan da tutarsız,” dedi.

“Sorular bizim öğretmenlerimiz tarafından hazırlanıyor”

Bakan Tekin, sınav sorularının dış kaynaklardan hazırlandığı iddialarını da yalanladı. Soruların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler tarafından oluşturulduğunu ifade eden Tekin, üniversitelerden sadece bilimsel denetim açısından destek alındığını, bu desteğin sınavda çıkan sorular için değil, soru havuzu için geçerli olduğunu vurguladı.

İmam Hatip okulları tartışması: “Başarı istikrarlı ve veriyle ortada”

İmam Hatip Ortaokullarından çıkan başarılı öğrenci sayılarının da gündeme getirildiğini belirten Tekin, bu başarıların yıllara dayalı bir istikrar gösterdiğini söyledi. Trabzon ve Antalya'daki bazı imam hatip okullarının verilerini paylaşan Tekin, “Bu okulların önceki yıllardaki başarı grafiği zaten yüksekti,” dedi.

“Zorunlu eğitimin süresi tartışılabilir”

Zorunlu eğitimin 12 yıl olarak kalıp kalmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Tekin, dijitalleşen dünyada bilginin erişilebilirliğinin arttığını ve birçok ülkede zorunlu eğitim süresinin yeniden değerlendirildiğini belirtti. “Konunun farklı boyutları var. Eğitimciler, aileler, iş dünyası bu konuyu tartışıyor. Biz de bu tartışmaları yakından izliyoruz,” dedi.

“Pedagojik olarak yarış atı mantığından uzaklaşmalıyız”

Bakan Tekin, LGS analiz raporuna yönelik eleştirileri de değerlendirerek, geçmişte 80 sayfa olan raporun bu yıl sadeleştirildiğini ancak gerekli tüm bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi. Öğrencilerin isimlerinin açıklanmasına yönelik talepleri ise "Çocuğun üstün yararı ilkesi" ile bağdaştırmadığını belirtti.

Soruşturma süreci sürüyor

Diyarbakır'da yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların sürdüğünü belirten Tekin, kitapçığın sözel oturum sonrası paylaşılması nedeniyle sınavın bütünlüğünün zarar görmediğini ifade etti. Bakanlık, olayda ihmali bulunan kişilerin tamamının tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığını duyurdu.