29 yaşındaki kanat oyuncusu, İngiltere’den özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. Havalimanında coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanan Sane, büyük ilgi gördü. Taraftarların sevgi gösterileri karşısında mutlu olan yıldız futbolcu, geleneksel "üçlü" tezahüratına da eşlik etti.

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Sane, İstanbul’daki atmosferin kendisini fazlasıyla etkilediğini vurgulayarak, “Buraya gelmemde taraftarın tutkusu, kulübün büyüklüğü ve bana gösterilen ilgi çok etkili oldu. Başkanımız Dursun Özbek'e, teknik direktörümüz Okan Buruk’a ve Abdullah Kavukcu’ya beni Galatasaray ailesine kazandırdıkları için teşekkür ederim. Bu muhteşem taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Sane, havalimanındaki kısa ziyaretin ardından kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı. Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Kariyerinde Bayern Münih, Manchester City ve Schalke 04 gibi dev kulüplerin formasını giyen Sane, Galatasaray ile yepyeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.