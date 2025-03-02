Lavrov, ABD'nin Ukrayna'daki savaşı bitirmek istediğini ancak Avrupa'nın bu savaşın sürmesini talep ettiğini belirtti. Joe Biden'ın görev süresinin ardından ABD'de sağduyuya göre hareket eden insanların göreve geldiğini ve savaşı bitirmek istediklerini söyledi. Lavrov, "Savaşın devam etmesini isteyen Avrupa'dır" ifadesini kullandı.

Lavrov, tarihçilerin de son 500 yılda dünyadaki trajedilerin Avrupa kaynaklı olduğuna dair görüş belirttiğini söylerken, Avrupa karşıtı olmadığını ancak mevcut durumun tarihçilerin görüşlerini doğruladığını kaydetti.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ı "sağduyu" çerçevesinde hareket eden pratik bir insan olarak tanımlayan Lavrov, Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) sloganıyla hareket ettiğini belirtti. Trump'ın ekibinde yer alan Marco Rubio ve Mike Waltz'un makul insanlar olduğunu ifade etti.

Avrupa'nın Ukrayna'ya barış gücü gönderme planlarına da sert tepki gösteren Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ın Ukrayna'ya barış gücü göndermek istediklerini ancak bunun küstahça bir hareket olduğunu vurguladı. Barış gücü gönderme planının Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savaşa kışkırtmaya devam ettiğini söyledi.

Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "saf bir Nazi" ve Yahudi halkına ihanet eden bir "hain" olarak tanımlayan Lavrov, Zelenskiy'nin iktidara barış söylemleriyle geldiğini ancak kısa sürede farklı bir yöne evrildiğini iddia etti. Zelenskiy'nin 180 derecelik bir dönüş yaparak Yahudi halkına ihanet ettiğini ileri sürdü.

Bu açıklamalar, uluslararası arenada yankı uyandırırken, Avrupa ve Ukrayna tarafından nasıl bir tepki alacağı merak konusu oldu.