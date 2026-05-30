Yapay Zeka Rüzgarı Borsayı Salladı: Trilyon Dolarlık Kulübe İki Yeni Üye!

Teknoloji dünyasında yaşanan yapay zeka devrimi, küresel piyasaların devlerini uçuşa geçirdi. Yapay zeka çiplerine ve teknolojilerine olan talebin her geçen gün katlanarak artması, borsada trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olan şirketlerin sayısını hızla artırıyor.

Son hamleyle birlikte, devler ligi olarak bilinen "Trilyon Dolarlık Şirketler Kulübü"ne iki yeni teknoloji üreticisi daha adını yazdırdı. ABD’nin en büyük bellek çipi üreticisi Micron Technology ve Güney Koreli yarı iletken devi SK Hynix, tarihlerinde ilk kez 1 trilyon dolar barajını aşarak listeye giriş yaptı.

Zirvede NVIDIA İmparatorluğu Var

Yapay zeka çiplerinin mutfağında yer alan NVIDIA, 5,2 trilyon dolarlık akılalmaz piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi unvanını koruyor. NVIDIA'yı, Alphabet (Google) ve Apple yakından takip ediyor.

Peki, küresel ekonomiye yön veren ve piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde olan bu 14 dünya devi hangileri? İşte sıralı tam liste:

İşte Dünyanın En Değerli 14 Şirketi (2026 Güncel Liste)

Aşağıdaki tabloda, piyasa değerlerine göre dünyanın en büyük şirketleri ve merkez ülkeleri yer almaktadır:

Sıra Şirket Adı Ülke Piyasa Değeri 1 NVIDIA ABD 5,2 Trilyon Dolar 2 Alphabet (Google) ABD 4,66 Trilyon Dolar 3 Apple ABD 4,52 Trilyon Dolar 4 Microsoft ABD 3,09 Trilyon Dolar 5 Amazon ABD 2,85 Trilyon Dolar 6 TSMC Tayvan 2,14 Trilyon Dolar 7 Broadcom ABD 2 Trilyon Dolar 8 Saudi Aramco Suudi Arabistan 1,8 Trilyon Dolar 9 Tesla ABD 1,63 Trilyon Dolar 10 Meta Platforms ABD 1,55 Trilyon Dolar 11 Samsung Güney Kore 1,34 Trilyon Dolar 12 SK Hynix Güney Kore 1,06 Trilyon Dolar 13 Berkshire Hathaway ABD 1,04 Trilyon Dolar 14 Micron Technology ABD 1,01 Trilyon Dolar

Çip Üreticileri Yükselişte

Listenin detaylarına bakıldığında, yapay zekanın sadece yazılım firmalarını değil, bu yazılımların çalışmasını sağlayan donanım ve çip üreticilerini de zirveye taşıdığı görülüyor. Tayvanlı TSMC 2 trilyon dolar barajını aşarken, Güney Koreli Samsung ve SK Hynix ile Amerikalı Micron listedeki ağırlıklarını iyice artırdı. Küresel ekonomide teknoloji ağırlıklı bu büyümenin önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.