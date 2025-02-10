Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’nin yılın başından itibaren Kore Yarımadası çevresinde gerçekleştirdiği askeri tatbikatları “düşmanca ve sorumsuz” olarak nitelendirerek, bu tür eylemlerin istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Pyongyang yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Düşmanca ve maceracı eylemler yalnızca istenmeyen sonuçlara yol açacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatlar Gerilimi Tırmandırıyor

Kuzey Kore, Ocak ayı boyunca ABD ve Güney Kore’nin hemen her gün savaş tatbikatları yaptığını hatırlatarak, bu durumun bölgesel barış ve istikrara ciddi bir tehdit oluşturduğunu savundu. Pyongyang yönetimi, Güney Kore’de yaşanan siyasi belirsizliklere ve iç gerilimlere de atıfta bulunarak, "Bu tür savaş oyunları, siyasi çalkantıların yaşandığı ve iktidar mücadelesinin sert şekilde sürdüğü bir ortamda gerçekleştiriliyor” dedi.

Trump: "Kim Jong-Un ile Tekrar Temasa Geçeceğim"

20 Ocak’ta ikinci kez ABD Başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump, Kuzey Kore konusunda diplomasiye dönüş sinyali vermişti. Trump, önceki başkanlık döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile iyi anlaştığını ve "Kuzey Kore sorununu çözdüğünü" savunarak, yeniden iletişime geçebileceğini dile getirmişti.

Ancak, Pyongyang yönetimi bu açıklamalara temkinli yaklaşarak, nükleer silahlarının bölgesel barışı tehdit eden unsurlara karşı "vazgeçilmez bir savaş gücü" olduğunu vurgulamıştı. Kim Jong-Un, “Nükleer silahlarımız birkaç kuruşluk pazarlık aracı değildir” ifadeleriyle Kuzey Kore’nin nükleer kapasitesinden taviz vermeyeceğinin altını çizmişti.

ABD ve Güney Kore’nin askeri tatbikatlarının devam etmesi halinde Kuzey Kore’nin nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olurken, Pyongyang yönetiminin önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar yapması bekleniyor.