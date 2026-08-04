Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde yüzde 4,5 değer kaybederek 79,96 dolara kadar geriledi. Böylece Brent petrol, 13 Temmuz'dan bu yana ilk kez 80 dolar seviyesinin altını test etti.

Dün 84,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli kontratı günü 83,77 dolardan tamamlamıştı. Bugün yaşanan düşüşle birlikte piyasalarda jeopolitik risk priminin azaldığı görüldü.

Hürmüz Boğazı beklentisi fiyatları aşağı çekti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanabileceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda kısa süre içinde anlaşma ihtimali bulunduğunu ifade etti.

Bessent, olası bir anlaşmanın boğazdan geçişlerde serbest dolaşımı güvence altına alacağını söyledi.

İran tarafı ise ABD ile doğrudan bir müzakerenin olmadığını, Umman aracılığıyla yürütülen temasların özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin güvenliği üzerine yoğunlaştığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump da İran ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, sürecin kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması açısından kritik olduğunu dile getirdi.

Katar'ın arabuluculuk girişimleri etkili oldu

Petrol fiyatlarındaki gerilemede Katar'ın yürüttüğü diplomatik girişimler de önemli rol oynadı.

Katar yönetimi, ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmak ve diplomatik sürecin yeniden başlamasını sağlamak amacıyla temasların sürdüğünü açıkladı. Doha yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın güvenli şekilde yeniden açılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu bildirdi.

Piyasalarda, bölgedeki tansiyonun düşmesiyle birlikte petrol arzında yaşanabilecek kesintilere ilişkin kaygıların azalması fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

OPEC+ üretim artışı da etkiledi

Petrol fiyatlarındaki düşüşte arz tarafındaki gelişmeler de etkili oldu. OPEC ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun eylül ayında günlük petrol üretimini 188 bin varil artırma kararı, piyasadaki arz beklentilerini destekledi.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini, özellikle ABD-İran temaslarından gelecek mesajların yakından takip edildiğini belirtiyor.