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Tarım arazileriyle ilgili yeni düzenleme: Bağ evi şartı değişti

SGK’dan yapılan açıklamada, söz konusu artış nedeniyle oluşan aylık fark ödemelerinin 7 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleştirileceği bildirildi.

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Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı, 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilerin yeni maaş ödemeleri belirlenen takvim kapsamında yapılmaya başlandı.

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