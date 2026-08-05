Petrol fiyatlarında sert geri çekilme

Hafta başında jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişe geçen petrol fiyatları, diplomasi umutlarının güçlenmesiyle yönünü aşağı çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili askeri gerilimin tırmandırılmayacağına yönelik mesajları ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle kullanılabileceğine ilişkin beklentiler, arz endişelerini önemli ölçüde azalttı.

Brent petrolün varil fiyatı gün içerisinde 84,66 doları test ettikten sonra yüzde 7'ye yaklaşan düşüşle 78,27 dolar seviyelerine kadar geriledi. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki olası normalleşmenin küresel enerji arzı açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Motorine 1,05 TL indirim

Petrol fiyatlarındaki düşüş, pompa fiyatlarına da hızlı şekilde yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1,05 TL indirim uygulandı.

Güncel pompa fiyatları ise şöyle oluştu:

İstanbul: Motorin 80,00 TL – Benzin 68,51 TL

Motorin 80,00 TL – Benzin 68,51 TL Ankara: Motorin 81,12 TL – Benzin 68,22 TL

Motorin 81,12 TL – Benzin 68,22 TL İzmir: Motorin 81,40 TL – Benzin 68,51 TL

Sektör temsilcileri, uluslararası petrol fiyatlarının mevcut seviyelerini koruması halinde önümüzdeki günlerde yeni fiyat düzenlemelerinin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Gözler yeniden altına çevrildi

Enerji piyasalarında yaşanan rahatlamaya karşın yatırımcılar güvenli liman talebini artırdı. ABD'de açıklanan açık iş sayısı verisinin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ara verebileceği beklentisini güçlendirdi.

Bu gelişme, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdi. Ons altın, ABD piyasalarının açılışında 4.060 dolar seviyelerinde işlem görürken verilerin ardından 4.100 dolar eşiğini aşarak 4.128 dolar seviyesine kadar yükseldi. Böylece değerli metal üst üste üçüncü işlem gününde de yükseliş kaydetti.

Güncel altın fiyatları

Altın piyasasında öne çıkan fiyatlar şöyle:

Gram altın: 6.315 TL

6.315 TL Çeyrek altın: 10.325 TL

10.325 TL Yarım altın: 20.648 TL

20.648 TL Cumhuriyet altını: 41.670 TL

41.670 TL Ons altın: 4.128 dolar

Piyasalar hem jeopolitiği hem Fed'i izliyor

Analistler, önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının seyrinde ABD-İran ilişkileri, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve OPEC+ politikalarının belirleyici olacağını ifade ediyor. Altın tarafında ise yatırımcıların odağında Fed'in faiz politikası ve ABD'den gelecek yeni makroekonomik veriler bulunuyor.

Petroldeki geri çekilme enflasyon açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, altındaki yükseliş ise küresel belirsizliklerin ve faiz beklentilerindeki değişimin yatırımcı davranışlarını şekillendirmeye devam ettiğini gösteriyor.