Biyoteknoloji, fintek ve Web3 gibi yenilikçi sektörlerden gelen bu eğilim, hem dijital varlıkların meşruiyet kazanmasının hem de yatırım portföylerinin çeşitlendirilmesi ihtiyacının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Ethereum’da Kurumsal Hamleler Öne Çıkıyor

Nasdaq’ta işlem gören SharpLink Gaming (SBET), Ethereum varlıklarıyla dikkat çeken şirketlerin başında geliyor. 22 Temmuz 2025 itibarıyla 205.000 ETH ile yaklaşık 1,35 milyar dolarlık Ethereum hazinesi bulunan şirket, bu alanda Ethereum Vakfı’ndan sonra en büyük ikinci kurumsal sahip konumunda. Şirketin bu hamlesi, hisse değerinin kısa sürede 10 kat artmasına neden oldu.

Solana’ya Yönelen Sermaye Güçlü

Gayrimenkul yazılım şirketi DeFi Development Corporation (DFDV), yeniden yapılanma sürecinin ardından Solana’yı (SOL) merkezine alan bir hazine stratejisi benimsedi. 395.000 SOL token’ı edinen şirketi, tüketici ürünleri şirketi Upexi (UPXI) takip etti. Upexi, 735.692 SOL ile dikkat çeken bir başka kurumsal yatırımcı oldu. Solana’nın düşük işlem ücretleri ve gelişmiş DeFi altyapısı, bu tercihte önemli rol oynuyor.

XRP ile Sınır Ötesi Ödeme Vizyonu

Singapur merkezli Trident Financial Solutions, XRP’nin sınır ötesi ödeme verimliliğini gerekçe göstererek 500 milyon dolarlık bir hazine planı açıkladı. Çinli seyahat firması Webus (WETO) da benzer şekilde 300 milyon dolarlık sermaye artırımıyla XRP yatırımı gerçekleştirdi. Unicredit’in Portekiz-Brezilya transferlerinde XRP kullanacağını duyurması, bu ilginin tesadüf olmadığını ortaya koyuyor.

BNB’de Güçlü Kurumsal Girişimler

Biyoteknoloji firması Windtree Therapeutics (WINT), BNB yatırımıyla öne çıkan başka bir örnek. Şirket, Build and Build Corp. ile yaptığı anlaşmalar neticesinde elde edeceği 520 milyon dolarlık fonun %99’unu BNB’ye ayıracağını duyurdu. Web3 altyapı sağlayıcısı Nano Labs da Haziran ayında 1 milyar dolarlık BNB odaklı girişim başlatarak, 120.000 token satın aldı.

Diversifikasyon Stratejileri Yaygınlaşıyor

Mercurity Fintech Holding (MFH), Ethereum, Solana, XRP, BNB ve Cardano (ADA) gibi varlıklardan oluşan 500 milyon dolarlık bir “DeFi Sepet Hazinesi” başlattı. Şirket, bu yatırımlar aracılığıyla getiri sağlayan DeFi protokollerinden faydalanmayı hedefliyor.

Fetch.ai destekli yapay zekâ projelerine yatırım yapma planı açıklayan fitness ekipmanları üreticisi Interactive Strength (TRNR) da dikkat çeken bir diğer oyuncu oldu. Şirket, 500 milyon dolarlık yatırım planını kamuoyuna duyurdu.

Alternatif Kripto Paralarla Hisse Artışları

Animoca Brands’in yayımladığı “Alternatif Kripto Para Stratejik Rezervleri” raporuna göre, alternatif kripto paralara yatırım yapan şirketlerin hisse senetlerinde kısa sürede ortalama %150 artış yaşanıyor. 30 günlük süreçte bu oran %226’ya kadar çıkabiliyor. Bu durum, alternatif kripto paralara doğrudan erişimin sınırlı olduğu bir ortamda, yatırımcıların halka açık şirketler üzerinden dolaylı yatırım yaptığını gösteriyor.

Yeni Muhasebe Standartları Yolu Açtı

ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu’nun (FASB), kripto varlıklar için gerçeğe uygun değer muhasebesine geçişi onaylaması, şirketlerin bu yatırımları bilanço üzerinden daha kolay yönetmesini sağladı. Ancak volatilite, regülasyon belirsizlikleri ve olası hissedar seyrelmeleri gibi riskler, yatırımcılar ve yöneticiler için göz önünde bulundurulması gereken unsurlar olmaya devam ediyor.