Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılı Kasım ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 2024’ün ilk 11 ayında, 2023’ün ilk 11 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 11,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 15,4 azaldı.

2024’ün ilk 11 ayında, 2023’ün ilk 11 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 19,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 3,1 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 48,4 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalış oldu

Kasım 2024’te, Kasım 2023’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,1 azaldı.

Kasım 2024’te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8,9 kapanan kooperatif sayısı yüzde 27,5 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 83,9 azalış oldu.

Kasım 2024’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 11,4 azalış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,4 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 7,8 kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,1 artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1,1 azalış gerçekleşti.

Kasım 2024’te Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi

Kasım 2024’te kurulan toplam 10 bin 301 şirket ve kooperatifin yüzde 86,2’si limited şirket, yüzde 11,7’si anonim şirket, yüzde 2’si ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,8’i İstanbul, yüzde 11,5’i Ankara, yüzde 6,7’si İzmir’de kuruldu. Bu ay Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Kasım 2024’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 18,3 oranında arttı

2024 yılında toplam 105 bin 290 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 90 bin 896 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 64,5’ini, 11 bin 896 anonim şirket ise yüzde 35,4’ünü oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre yüzde 18,3 oranında arttı.

Kasım 2024’te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 442’si ticaret, bin 520’si inşaat ve bin 266’sı imalat sektöründe kuruldu. Kasım 2024’te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 565’i inşaat, 475’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 108’i imalat sektöründedir.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 938’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 362’si imalat, 328’i inşaat sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 594’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 246’sı inşaat, 153’ü imalat sektöründe.

Kasım 2024’te kurulan 209 Kooperatifin 147’si konut yapı kooperatifi

Kasım 2024’te kurulan 209 Kooperatifin 147’si Konut Yapı Kooperatifi 37’si İşletme Kooperatifi, 9’u Turizm Geliştirme Kooperatifi olarak kuruldu.

Kasım 2024’te 599 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Kasım 2024’te kurulan 599 yabancı ortak sermayeli şirketin 349’u Türkiye, 26’sı İran, 18’i Azerbaycan ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 599 yabancı ortak sermayeli şirketin 77’si anonim, 522’si limited şirketi. 2024 yılında kurulan şirketlerin 873’ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 323’ü İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 318’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 75,9’unu yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.