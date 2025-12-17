Yatırımcılar, verinin ardından yön tayini için yeni makroekonomik sinyalleri beklemeye geçti.

Petrol fiyatları ise talep tarafına yönelik süregelen endişelere rağmen jeopolitik risklerin artmasıyla %1’in üzerinde yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, yaptırım altındaki Venezuela’ya giren ve çıkan tüm petrol tankerlerinin “ablukaya alınması” yönünde talimat verdiğine ilişkin açıklamaları, enerji piyasalarında tansiyonu yükseltti.

ABD’de Kasım ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde artışa işaret etse de işsizlik oranının %4,6’ya çıkarak son dört yılın zirvesine ulaşması, Fed’in para politikası açısından dengeli bir tablo sundu. Verinin, faiz beklentilerinde belirgin bir değişikliğe yol açmaması dikkat çekti.

Asya piyasalarında ise Çin öncülüğünde sınırlı yükselişler izlendi. Japonya hariç Asya-Pasifik borsalarını takip eden MSCI endeksi %0,17 artış kaydetti. Japonya’da Nikkei 225 endeksi %0,19 gerilerken, Çin’de CSI300 endeksi %0,58 yükseldi. Shanghai bileşik endeksi %0,08, Hong Kong Hang Seng endeksi ise %0,07 artıda kapandı.

Vadeli işlemler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki yıl iki faiz indirimi yapacağı beklentisinin korunduğunu gösterdi. Tarım dışı istihdam verisi bu fiyatlamalarda kayda değer bir değişime neden olmadı.

Piyasaların bir sonraki odak noktası, yarın açıklanacak olan ABD Kasım ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi olacak. Enflasyon verisinin, Fed’in gelecek dönemdeki adımlarına ilişkin daha net sinyaller vermesi bekleniyor.

Öte yandan bu hafta küresel merkez bankaları cephesinde yoğun bir gündem bulunuyor. İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) faiz indirimi yapması beklenirken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor. Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) ise faiz artırımına gitmesi beklentisi öne çıkıyor.