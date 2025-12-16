Düşük primler, yüzde 40’a varan vergi avantajı ve dövize endeksli birikim modeliyle sunulan ürün, özellikle kredi kullanmadan araç sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor.

Hayat sigortasıyla araç edinme dönemi

Quick Hayat tarafından hayata geçirilen Lüküs Hayat Sigortası, klasik hayat sigortası anlayışının ötesine geçerek sigortalılara araç edinme opsiyonu sunuyor. Ürün, hem tasarruf yapmak isteyenlere hem de uzun vadede borçlanmadan otomobil sahibi olmayı hedefleyenlere hitap ediyor. Özellikle genç çalışanlar arasında artan araç sahibi olma talebine çözüm sunmasıyla öne çıkıyor.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Lüküs Hayat’ın Quick Finansal ekosisteminin önemli bir örneği olduğunu belirterek, “Hayat sigortası ilk kez araç edinme opsiyonu ile entegre edildi. Toplumun ihtiyaçlarına göre geliştirilen bu yenilikçi ürün, sigortacılığın geleceğine dair güçlü bir örnek” ifadelerini kullandı.

Gençler için erişilebilir bir model

Quick Hayat Sigorta Genel Müdür Vekili Volkan Terzioğlu ise yaptıkları araştırmalarda, araç edinme isteğinin özellikle gençler arasında yoğunlaştığını ancak yüksek kredi faizleri ve borçlanma endişesinin bu talebi ertelediğini söyledi. Terzioğlu, “Lüküs Hayat; hayat sigortasının vergi avantajını, dövize endeksli değer korumasını ve QCAR’ın ortak sahiplik modeliyle birleştirerek tamamen yeni bir finansal pencere açıyor” dedi.

Lüküs Hayat Sigortası nasıl çalışıyor?

Sigortalı, poliçe başlangıcında almak istediği aracın bedelini kendisi belirliyor.

Araç bedeline göre ödenecek primler Quick Hayat tarafından hesaplanıyor.

Primler TL olarak ödeniyor ancak dolar veya avro endeksli olarak birikiyor.

Sigortalı, hayat sigortasının sağladığı yüzde 40 vergi indirimi avantajından yararlanıyor.

Birikim araç bedelinin yüzde 25’ine ulaştığında QCAR tarafından “birlikte araç edinme” opsiyonu devreye giriyor.

Birikim ve katkılar yüzde 50 seviyesine ulaştığında ortak sahiplik modeli uygulanıyor ve sigortalı aracı kullanmaya başlıyor.

Araç sahibi olmak istemeyenler ise ilk iki yıl düşük kesintiyle, ikinci yıldan sonra ise kesintisiz şekilde birikimlerini alarak sistemden çıkabiliyor.

Finansal planlama ve mobilite bir arada

Lüküs Hayat Sigortası, borçlanmadan araç sahibi olmak isteyenler için yeni bir yol sunarken, uzun vadeli finansal planlama yapmak isteyenlere de alternatif bir tasarruf modeli sağlıyor. Uzmanlar, ürünün özellikle gençler ve kredi kullanmak istemeyen bireyler açısından önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekiyor.