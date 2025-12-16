Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, mevcut ekonomik göstergeler ve Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda asgari ücrette yüzde 20’nin üzerinde bir artış beklemediğini söyledi. Yüksel’e göre yeni asgari ücret 25 bin 640 TL’nin altına düşmeyecek, 27 bin TL’nin de üzerine çıkmayacak.

“Enflasyon hedefleri belirleyici olacak”

OVP’de yer alan 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,5 olduğunu hatırlatan Yüksel, bu orana göre net ücretin 28 bin 404 TL seviyesine işaret ettiğini ifade etti. Ancak 2026 yılı için yüzde 16’lık enflasyon hedefinin öne çıktığını vurgulayan Yüksel, bu çerçevede net asgari ücretin 25 bin 640 TL civarında şekillenmesinin daha gerçekçi olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de asgari ücret yaygınlaştı

Türkiye’de ücretli çalışan sayısının yaklaşık 16 milyon olduğuna dikkat çeken Yüksel, bu kitlenin yaklaşık yüzde 60’ının asgari ücretle çalıştığını belirtti. Normal şartlarda asgari ücretle çalışanların küçük bir grup olması gerektiğini ifade eden Yüksel, “Türkiye’de asgari ücret, işveren açısından adeta standart ücret haline geldi. Bu nedenle yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil, özel sektörde asgari ücretin üzerinde kazananları da doğrudan etkiliyor” dedi.

Zam senaryoları masada

Olası artış oranlarına ilişkin hesaplamaları da paylaşan Yüksel, yüzde 20’lik bir artışta net ücretin 26 bin 584 TL, yüzde 23’te 27 bin 188 TL seviyesine çıkacağını söyledi. Yüzde 25 ve üzerindeki artışların ise enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu olmayacağını savunan Yüksel, geçmiş tecrübelerin de bu yönde olduğunu kaydetti.

“Gerçekçi beklenti önemli”

Popülist adımların kısa vadede umut verse de uzun vadede hayal kırıklığı yarattığını belirten Yüksel, “Enflasyonla mücadelenin yoğun olduğu bu dönemde temkinli ve gerçekçi bir artış daha doğru olacaktır. Bu nedenle 2026 için 25 bin 640 TL – 27 bin TL bandı en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.