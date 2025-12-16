Bakan Şimşek: 2026’da Enflasyonda Daha Güçlü Dezenflasyon Beklentisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılında enflasyonun hedefler doğrultusunda düşmeye devam edeceğine inandıklarını belirtti. Şimşek, daha destekleyici küresel finansal koşullar, ılımlı emtia fiyatları, sıkı para ve maliye politikası ile güçlenen finansal istikrarın dezenflasyon sürecine ivme kazandıracağını vurguladı. Beklentilerdeki iyileşmenin hızlanmasıyla birlikte 2026’da daha güçlü bir dezenflasyon momentumu öngörülüyor.

Cari Açıkta Belirgin İyileşme

Makroekonomik görünümde olumlu sinyaller veren bir diğer başlık ise cari açık oldu. Son dönemde uygulanan politikalar ve ihracat performansındaki toparlanma sayesinde cari dengede ciddi bir iyileşme kaydedildi.

Dünya Bankası’ndan KOBİ’lere 750 Milyon Euro Garantili Destek

Dünya Bankası, Türkiye’de KOBİ’lerin finansmana erişimini artırmayı hedefleyen projeye onay verdi. Türkiye Vakıflar Bankası iş birliğiyle hayata geçirilecek projeye 750 milyon euro tutarında Dünya Bankası garantisi sağlanacak. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin girişimcilerin büyüme, yenilikçilik ve istihdam yaratma kapasitelerini güçlendireceğini ifade etti.

Bakan Şimşek, 2025 yılında Dünya Bankası tarafından onaylanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4,2 milyar dolar olduğunu belirterek, kadınlar ve gençlere yönelik istihdam projelerinin ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye ile Dünya Bankası arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam etmesi bekleniyor.

Asgari Ücret Gündemi: Sendikalarla İstişare Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretle ilgili olarak sosyal diyalog vurgusu yaptı. Işıkhan, sendikalarla görüşerek tüm tarafların görüşlerini alacaklarını ve süreci istişareyle yürüteceklerini belirtti.

TCMB Başkanı Karahan’dan Bankacılık Sektörüyle Değerlendirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Toplantıda küresel ekonomi, makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullara ilişkin genel değerlendirmeler paylaşıldı.

Konut Satışları ve Fiyatlarında Son Durum

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında yıllık bazda yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 adet oldu. Ocak-Kasım döneminde ise toplam satışlar yıllık yüzde 13,3 artışla 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi verileri, reel kayıp döneminin sona erdiğine işaret etti. Kasım ayında konut fiyatları reel olarak yıllık yüzde 0,3 artarken, aylık artış yüzde 2,67 olarak kaydedildi. Yıllık nominal artış ise yüzde 31,40 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım Ürünleri ÜFE Geriledi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (ÜFE), Kasım ayında aylık bazda yüzde 1,56 gerilerken, yıllık artış yüzde 31,45 oldu. Bu veri, gıda enflasyonu açısından sınırlı da olsa olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Tüketici Güveninde Toparlanma

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi, Aralık ayının ilk yarısında aylık bazda yüzde 2,29 artarak 76,50 seviyesine yükseldi. Endeksteki artış, hanehalkı beklentilerinde kısmi bir iyileşmeye işaret ediyor.

ABD ve Küresel Merkez Bankalarından Mesajlar

ABD’de tarım dışı istihdam Kasım ayında beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı yüzde 4,6’ya yükseldi. Perakende satışlar ise Ekim ayında değişim göstermedi.

Fed cephesinde yetkililer enflasyon konusunda daha temkinli ancak endişesiz bir duruş sergiliyor. Boston Fed Başkanı Susan Collins, son faiz indiriminin zor bir karar olduğunu ifade ederken, yeni Fed başkanının Ocak ayı başlarında açıklanabileceği belirtildi.

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faizleri son 30 yılın zirvesine çıkarmaya hazırlandığı ve borsada işlem gören fon (BYF) stoklarında kademeli satış planladığı bildiriliyor. Euro Bölgesi’nde ise PMI verileri ekonomik aktivitenin genişleme bölgesinde kaldığını gösterdi.

Piyasalarda Son Durum

Saat 17.05 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1 düşüşle işlem görürken, dolar/TL 42,71 seviyelerinde yatay seyretti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 düşüşle 59,20 dolara gerilerken, altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 4.317 dolar seviyesine yükseldi.

Genel Değerlendirme

Günün ekonomi ve finans verileri, Türkiye’de dezenflasyon sürecinin devam ettiğine ve finansmana erişimi artıracak uluslararası desteklerin sürdüğüne işaret ediyor. Küresel piyasalarda ise merkez bankalarının temkinli duruşu ve makro veriler, 2026’ya yönelik beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olmaya devam ediyor.