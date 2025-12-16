Etkinlik, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü, 13:00–17:00 saatleri arasında İstanbul Workinton Sapphire’de gerçekleştirilecek.

Yatırımcıların yıl sonu portföy stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen organizasyon, sermaye piyasalarında deneyimli isimleri bir araya getiriyor.

Program kapsamında A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan ve Araştırma Uzmanı İrem Özbay, 2026 yılına yönelik ekonomik görünümü, hisse senetleri ve alternatif yatırım araçlarındaki potansiyel fırsatları değerlendirecek.

Katılımcılar, temel ve teknik analiz yöntemlerinden portföy çeşitlendirmesine kadar geniş bir yelpazede bilgi edinme şansı bulacak.

A1 Capital, bu etkinlikle yatırımcı farkındalığını artırmayı ve sermaye piyasalarına dair güncel gelişmeleri paylaşmayı amaçlıyor. Ayrıca, finansal okuryazarlığın gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Katılım ücretsiz olup kontenjanla sınırlıdır.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için https://a1capital.com.tr/hisse-senedi-ve-alternatif-yatirim-araclarinda-one-cikan-firsatlar/ adresini ziyaret edebilirsiniz...