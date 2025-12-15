Uygulama, Kapalıçarşı başta olmak üzere birçok noktada vatandaşları mağdur ediyor.

Bankalar Eski 50 Dolarları Neden Kabul Etmiyor?

sözcü'de yer alan habee göre geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen sahte dolarlar, finans sektöründe ciddi güvenlik endişelerine yol açtı. Sahtecilik vakalarının artmasıyla birlikte bankalar, riskleri minimize etmek amacıyla eski seri ve filigransız 50 dolarlık banknotların alımını durdurma kararı aldı.

Uzmanlara göre özellikle güvenlik unsurları zayıf olan bu banknotlar, sahtecilikte daha kolay taklit edilebildiği için bankalar açısından yüksek risk taşıyor.

Döviz Bürolarında Yeni Uygulama: “Sigorta Komisyonu”

Bankaların alım yapmaması, döviz bürolarını da temkinli davranmaya itti. Kapalıçarşı’daki birçok döviz bürosu, olası zararları karşılamak gerekçesiyle 50 dolarlık banknotların bozumunda ek kesinti uygulamaya başladı.

Bu kesinti, piyasa jargonunda “sigorta komisyonu” olarak adlandırılıyor.

Her bir 50 dolarlık banknot için

0,5 cent ile 1,5 cent arasında kesinti yapılıyor.

Büyük tutarlı bozum işlemlerinde toplam kesinti binlerce liraya ulaşabiliyor.

Vatandaş Zor Durumda Kaldı

Bankaların kapıyı kapatmasıyla acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, döviz bürolarına yönelmek zorunda kalıyor. Ancak uygulanan komisyon oranları, özellikle elinde yüksek miktarda eski 50 dolar bulunan yatırımcılar için ciddi maddi kayıplara yol açıyor.