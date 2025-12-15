Ankete göre katılımcıların 2025 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 31,77’ye geriledi. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 32,2 seviyesindeydi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 23,49’dan yüzde 23,35’e düştü.

Kasım Enflasyonu ve Aralık Beklentisi

Kasım ayında TÜFE, 180 baz puanlık düşüşle yüzde 31,08’e gerileyerek dezenflasyon sürecine dair olumlu bir sinyal verdi. Piyasa katılımcıları anketine göre Aralık ayında TÜFE’nin aylık bazda yüzde 1,08 artması bekleniyor. Bu beklentiye paralel bir gerçekleşme durumunda, yıllık enflasyonun 6 baz puan artışla yüzde 31,15’e yükselmesi öngörülüyor.

Tahvil Faizlerinde Son Durum

Kasım ayında enflasyonun beklentilerin altında kalabileceği öngörüsüyle birlikte, 2 yıllık gösterge tahvil faizi 18 Kasım’dan Aralık ayı PPK toplantısı öncesine kadar 231 baz puan geriledi. Ancak Aralık enflasyonunda dezenflasyon sürecinin aynı hızla devam etmeyeceği beklentisi, sabit kuponlu TL tahvil faizlerindeki düşüşü durdurdu.

Politika Faizi İndirimleri Henüz Tam Yansımadı

Temmuz ayından bu yana yapılan politika faizi indirimlerinin yaklaşık 200 baz puanlık kısmının, henüz 2 yıllık tahvil faizlerine yansımadığı görülüyor. Enflasyonda düşüş beklentilerinin yeniden güç kazanması halinde, bu birikmiş faiz indirimlerinin tahvil getiri eğrisi boyunca kademeli olarak fiyatlanabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümündeki iyileşmenin kalıcı hale gelmesi durumunda, tahvil piyasasında yeniden faiz düşüşlerinin gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.