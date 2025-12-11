Modern şehir yaşamına yönelik mimari yaklaşımı, güçlü lokasyonu ve cazip finansman koşullarıyla öne çıkan proje, lansman süreci boyunca yatırımcıların yoğun geri dönüşüyle karşılaştı. Elde edilen güçlü satış performansı üzerine RAMS Türkiye, büyük ilgi gören finansman kampanyasını 1 Ocak 2026 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Kampanya kapsamında yatırımcılar, yüzde 50 peşinat ve 60 ay sabit taksit imkânından yararlanabiliyor.

RAMS Türkiye Satış Direktörü Musa Karabulut, gösterilen ilgiye ilişkin değerlendirmesinde şu açıklamalarda bulundu: “Projeye gösterilen yoğun ilgi bizi son derece memnun etti. Yüzde 50 peşinat ve 60 ay sabit taksit imkânı, ayda 79.000 TL’den başlayan vade farksız ödeme seçeneğiyle yatırımcılarımızdan güçlü bir karşılık buldu. Bu talep doğrultusunda kampanyamızı 1 Ocak 2026’ya kadar uzattık.”

409 bin metrekarelik planlı dönüşüm alanı üzerinde geliştirilen RAMS Park House Maslak, modern mühendislik çözümleri, ferah blok yerleşimi ve 100 bin metrekarelik kapalı otopark kapasitesiyle Maslak’ın yaşam standartlarını yeniden tanımlayan bir mimari sunuyor. Proje; geniş sosyal donatı alanları, All In One yaşam konsepti ve ulaşım akslarına yakın konumuyla hem oturum hem de yatırım amacıyla güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Teslimlerin iki yıl içinde yapılması planlanan RAMS Park House Maslak, şehrin merkezinde konfor, erişilebilirlik ve modern yaşamın bir arada sunulduğu yeni bir yaşam standardı vadediyor.