Uluslararası piyasalarda ons altın, önceki günü 4.302 dolar seviyesinden tamamladı. Yeni işlem gününde yükselişini sürdüren ons, sabah saatlerinde 4.322 dolar bandına kadar tırmandı. Küresel fiyatlamalardaki bu hareketlilik ve döviz kurundaki seyirle birlikte gram altın, güne 5.925 TL seviyesinden başladı.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

ABD ekonomisinde yavaşlama sinyalleri, faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor. Bu gelişmeler, kıymetli metallerde alım iştahını artırarak fiyatları destekliyor. İç piyasada ise hem ons altındaki yükseliş hem de kur etkisi altın fiyatlarını yukarı taşıyan temel unsurlar arasında yer alıyor.

17 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 5.937,97 TL

Çeyrek altın: 9.778,00 TL

Yarım altın: 19.550,00 TL

Tam altın: 38.840,12 TL

Cumhuriyet altını: 38.920,00 TL

Gremse altın: 97.398,14 TL

Ons altın: 4.322,99 dolar

Altın alım-satımı yapacak yatırımcılar ve vatandaşlar, gün içerisinde küresel veri akışı ve merkez bankalarından gelecek mesajları yakından izlemeyi sürdürüyor. Uzmanlar, kısa vadede fiyatlardaki oynaklığın devam edebileceğine dikkat çekiyor.