Kurban Bayramı Ne Zaman?

Bu yıl Kurban Bayramı arifesi 5 Haziran Perşembe gününe, bayramın ilk günü ise 6 Haziran Cuma gününe denk geldi. Bayram 6-9 Haziran tarihleri arasında dört gün boyunca kutlanacak.

Kurban İbadetinin Kökeni ve Anlamı

Kurban ibadeti, Allah’a yaklaşmak anlamına gelen “kurb” kökünden türeyen bir kavram. Kur’an-ı Kerim’de Hac Suresi başta olmak üzere birçok ayette kurbanın anlamı ve nasıl yerine getirilmesi gerektiği detaylı şekilde anlatılıyor. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail arasında geçen teslimiyet sınavı ise kurbanın sembolik temelini oluşturuyor.

Kurban Kesmenin Dini Boyutu

İslam’a göre kurban kesmek, mali bir ibadet olmasının yanı sıra Allah’a teslimiyetin bir göstergesi. Aynı zamanda şükretmenin, yardımlaşmanın ve toplumsal dengeyi sağlama çabasının da bir parçası. Kurban ibadeti, Hz. İbrahim’in sadakatini ve Hz. İsmail’in teslimiyetini hatırlatarak, Müslümanlara her yıl aynı ruhu yaşatıyor.

Kurban Bayramı Gelenekleri Yaşatılıyor

Bayram namazı, kurbanlık hayvan seçimi, kesim sonrası etin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gibi gelenekler toplumun birlik ve beraberliğini pekiştiriyor. Bayram sabahları kılınan namazlar, kurbanlık pazarlıklarındaki tokalaşmalar, kına yakılan koçlar ve komşu ziyaretleri; bu özel günlerin vazgeçilmez parçaları.

Borçla Kurban Kesilir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban, dini olarak zengin sayılan kişilere farzdır. Ancak parası o an için hazır olmayan ve daha sonra ödeyebilecek durumda olan bireylerin faizsiz borç ile kurban kesmelerinde sakınca yoktur. Karz-ı hasen gibi faizsiz finansman yöntemleri bu konuda çözüm sunuyor.

Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma

Kurban Bayramı, sadece dini bir vecibenin yerine getirilmesinden öte, yoksullara destek olunması açısından da büyük önem taşıyor. Maddi imkanı olan bireyler, kurban etlerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak toplumsal adaletin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde kurban kesimi yerine bağış yapma eğilimi artsa da, din alimleri kurban ibadetinin özüne uygun şekilde yerine getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

2025 Kurban Bayramı, yalnızca dini bir vecibe değil; aynı zamanda manevi bir yenilenme, toplumsal kaynaşma ve paylaşma zamanıdır. İslam dünyasını bir araya getiren bu mübarek günler, inancın ve insanlığın ortak değerlerinin yaşatıldığı özel zamanlardır.