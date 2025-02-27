Kredi ve Mevduatlar Artışta

Aynı dönemde bankacılık sektöründeki toplam krediler, 16 trilyon 663,5 milyar TL seviyesinden 16 trilyon 690,9 milyar TL’ye yükseldi. Mevduat ise 19 trilyon 702,9 milyar TL’den 19 trilyon 871,2 milyar TL’ye çıktı.

Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları

Bireysel tüketicilere yönelik kredi hacmi de sınırlı bir artış gösterdi. Tüketici kredileri 2 trilyon 90,9 milyar TL’den 2 trilyon 92,9 milyar TL’ye yükselirken, bireysel kredi kartı borç bakiyelerinde düşüş gözlemlendi. Bireysel kredi kartları 1 trilyon 915,3 milyar TL’den 1 trilyon 875,3 milyar TL’ye geriledi.

Takipteki Alacaklar Artıyor

Bankacılık sektörünün takipteki alacakları ise artış göstermeye devam etti. Söz konusu varlıklar 324 milyar TL’den 328,8 milyar TL’ye yükseldi. Bu durum, finans sektöründeki riskleri artıran unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

BDDK verileri, bankacılık sektöründe dengelerin değişmeye devam ettiğini gösterirken, özellikle kur korumalı mevduat hesaplarındaki düşüş dikkat çekici bulunuyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde döviz kuru, faiz politikaları ve ekonomik gelişmelerin bu veriler üzerindeki etkilerini yakından takip edeceklerini belirtiyor.