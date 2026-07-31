Yeni düzenlemeyle özellikle banka hesaplarının suçta kullanılmasına ilişkin cezalar, miras kalan taşınmazların satışı, kanuni faiz hesaplamaları ve hukuk davalarının daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik dikkat çeken hükümler hayata geçirildi.

IBAN ve hesap kullandıranlara yeni düzenleme

Kanun kapsamında, dolandırıcılık suçuna yalnızca banka hesabı, kredi kartı, ödeme aracı veya kripto varlık hesabını kullandırarak iştirak eden kişiler için cezalarda yarı oranında indirim uygulanabilecek.

Ayrıca düzenleme yürürlüğe girmeden önce bu suçtan hüküm giyen ve dosyası kanun yolu incelemesinde bulunan bazı sanıkların dosyaları yeniden değerlendirilmek üzere ilk derece mahkemelerine gönderilecek. İnfaz aşamasındaki bazı hükümlüler ise mağdurun zararını altı ay içinde tamamen karşılamaları halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek.

Miras kalan taşınmazların satışında yeni uygulama

Bütün maliklerin mirasçı olduğu ve taşınmaz üzerinde üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmadığı durumlarda yapılacak ilk satış ihalesine yalnızca mirasçılar katılabilecek.

İlk açık artırmada taşınmazın tahmini değeri esas alınacak. İhale bedelini süresinde yatırmayanlara ise teklif ettikleri bedelin yüzde 5'i oranında idari para cezası uygulanacak.

Tek hâkimin görev alanı genişledi

İdari yargıda değeri 486 bin lirayı aşmayan bazı iptal ve tam yargı davaları artık tek hâkim tarafından karara bağlanabilecek.

Öğrencilerin not, burs, kredi ve yurt işlemleri ile kamu görevlilerinin izin, lojman, geçici görevlendirme ve benzeri işlemlerine ilişkin davalar da bu kapsama alındı. Ancak okuldan uzaklaştırma veya ilişik kesme sonucunu doğuran disiplin cezaları bu düzenlemenin dışında tutuldu.

Bazı davalarda temyiz yolu kaldırıldı

Tek hâkim tarafından görülen bazı davalarda, yabancılar ve uluslararası koruma mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve yalnızca vekâlet ücreti ile yargılama giderine ilişkin belirli kararlarda Danıştay'a temyiz başvurusu yapılamayacak.

Genetik verilerin saklanma süresi belirlendi

Ceza soruşturması kapsamında elde edilen genetik veriler kimlik bilgilerinden arındırılarak özel bir sistemde saklanacak.

Beraat veya kovuşturmaya yer olmadığı kararlarında bu veriler silinecek. Mahkûmiyet durumunda ise kesinleşme tarihinden itibaren 20 yıl sonunda imha edilecek. İlgili kişiler, saklama gerekçesinin ortadan kalkması halinde verilerinin silinmesini talep edebilecek.

İşkence suçlarında HAGB uygulanmayacak

Kanunla birlikte hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulaması yeniden düzenlendi.

İki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezalarında gerekli şartların oluşması halinde HAGB kararı verilebilecek. Ancak işkence, eziyet ve kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işledikleri kötü muamele suçlarında artık HAGB uygulanamayacak.

Bu kararlara karşı istinaf, belirli durumlarda ise temyiz yolu açık olacak.

Kanuni faiz hesabı değişiyor

Sözleşmede faiz oranının belirlenmediği durumlarda uygulanacak kanuni faiz, bundan böyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kısa vadeli kredi işlemlerine uyguladığı reeskont faiz oranının yüzde 80'i esas alınarak hesaplanacak.

Yılın ilk yarısında reeskont oranında 5 puan veya daha fazla değişiklik yaşanması halinde yılın ikinci yarısında yeni oran uygulanacak.

Hukuk davalarında süre sınırı

Yeni düzenlemeyle hukuk davalarında duruşmalar arasındaki sürenin üç ayı geçmemesi temel ilke haline getirildi.

Ancak bilirkişi incelemesi, başka mahkemeler aracılığıyla işlem yapılması gibi zorunlu durumlarda hâkim gerekçesini açıklayarak daha uzun süre belirleyebilecek.

Elektronik satış ve uzaktan duruşmaya ilişkin bazı hükümler üç ay sonra yürürlüğe girerken, pakette yer alan düzenlemelerin büyük bölümü Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla uygulanmaya başladı.