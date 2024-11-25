İki güçlü firma, uzun yıllara dayanan iş birliklerini bu anlamlı teslimatla taçlandırdı.

Best Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yayman, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Ekipman yatırımlarımızın odağında, müşterilerimize alternatif ve güçlü çözümler sunmak yer alıyor. KRONE Profi Liner, sağlamlığı, yükleme-boşaltma kolaylığı ve düşük işletme maliyetleriyle operasyonlarımıza büyük katkı sağlayacak. KRONE ile iş birliğimiz 2013 yılında, Tire fabrikasının üretime yeni başladığı dönemde başlamıştı. Geçen yıllar içinde KRONE’nin kalitesine ve güvenilirliğine olan inancımız hiç değişmedi. Bugün, filomuzu büyütürken yine KRONE’yi tercih etmemiz, bu güvenin bir göstergesi. Ayrıca üretim sürecini yerinde incelediğimizde, yıllar içindeki gelişimi ve kalitenin üst seviyeye taşındığını görmek bizleri bir kez daha memnun etti."

KRONE Trailer International Genel Müdürü Semih Pala ise konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu: "KRONE olarak, yalnızca kaliteli ürünler sunmayı değil, aynı zamanda müşterilerimizle uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Best Nakliyat’ın bir kez daha bizi tercih etmesi, bu hedefimize ulaştığımızı gösteriyor. Profi Liner’larımız, modern lojistik operasyonların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı ve üretildi. Bugün burada, bu anlamlı iş birliğini kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Best Nakliyat’ın büyüme yolculuğunda bir kez daha yanlarında olmayı sürdürmek, bizim için gurur kaynağı."