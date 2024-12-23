İzmir Tire’deki KRONE fabrikasında gerçekleşen törene; DFDS İcra Kurulu Lojistikten Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Lojistik İş Birimi Başkanı Martin Gade Gregersen, DFDS Başkan Yardımcısı ve Türkiye Lojistik Başkanı Jeppe Vestrup Skivild, KRONE Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, KRONE Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy, KRONE Yetkili Satıcısı Heska Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Yüncü ve her iki şirketten yetkililer katıldı.

Tören sırasında konuşma yapan KRONE Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, şu ifadeleri kullandı:

"Alanlarında lider iki global firmanın iş birliğinin, bugün 450 araçlık teslimatla devam etmesinden büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. KRONE ve DFDS, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da yıllardır güçlü bir ortaklık yürütüyor. DFDS’in operasyonlarına katkıda bulunmaya ve taşımacılık sektöründe yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz.

Türkiye; deniz, kara ve demiryollarını birleştiren multimodal taşımacılık altyapısıyla, uluslararası ticaret yollarında kilit bir rol üstleniyor. Sanayi üretimi artan, ihracatı büyüyen Türkiye’nin ihracat taşımacılığı gücüne destek vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde, hem Türkiye'nin hem de global lojistik sektörünün gelişimine değer katmaya devam edeceğiz.”

KRONE Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy ise konuşmasında, Tire fabrikasında üretilen Mega Liner treylerlerin modern lojistik operasyonların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığını vurguladı:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz bu teslimat, KRONE’nin kalite ve müşteri odaklı yaklaşımının bir göstergesidir. DFDS, Türkiye’de kara taşımacılığına adım atarken yanlarında bulunmak bizim için mutluluk verici."

DFDS ve KRONE: Güçlü İş Birliği

DFDS İcra Kurulu Lojistikten Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Lojistik İş Birimi Başkanı Martin Gade Gregersen, KRONE ile gerçekleştirilen iş birliği hakkında şunları söyledi:

“DFDS’in KRONE ile uzun yıllara dayanan bir iş birliği bulunuyor. DFDS olarak, KRONE treylerlerin kalitesine ve dayanıklılığına büyük bir güven duyuyoruz. Türkiye’de kara taşımacılığına giriş yapmamızın hemen ardından yaptığımız bu yatırım da iş birliğimizin sağlamlığını bir kez daha kanıtlıyor ve gelecekte de bunu geliştirmeyi hedefliyoruz.”

DFDS Başkan Yardımcısı ve Türkiye Lojistik Başkanı Jeppe Vestrup Skivild ise teslim töreninde şunları söyledi:

“Bizim için öncelikli olan her zaman müşterilerimizin memnuniyeti ve sürdürülebilir yüksek hizmet kalitesi. Bu doğrultuda DFDS Türkiye Lojistik olarak, Avrupa pazarlarına ulaşmak isteyen Türk firmalarına daha hızlı ve verimli hizmet sunmamızı sağlayacak yatırımları yapmaya kararlıyız. Treyler yatırımımız için, dayanıklılığından ve kalitesinden emin olduğumuz KRONE’yi tercih ettik. Gelişmiş lojistik altyapımız ve büyüyen filomuz sayesinde, hizmet kalitemizi yükselterek Türkiye’deki müşterilerimize sağladığımız desteği daha da artıracağız.”