KRONE standında 20', 30', 40' ve 45' konteyner taşıma yeteneğine sahip, yeni nesil konteyner taşıyıcı ELTU70-2 ile deniz yolu lojistiğine yönelik çözümler tanıtıldı. Konteyner taşıyıcının yanı sıra sektörün frigorifik çözümler, perdeli ve plato treylerlerden farklı lojistik ihtiyaçlara yönelik özel çözümler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

KRONE Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy üretim gücüne ve fuarın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“KRONE olarak üretim sahasında sürekli olarak kaliteyi ve verimliliği artırmaya odaklanıyoruz. İzmir’deki fabrikamızda hayata geçirdiğimiz modern üretim teknolojileri sayesinde hem Türkiye hem de ihracat pazarlarına güvenilir treyler çözümleri sunuyoruz. Ayrıca İzmir’de üretim yapan bir marka olarak bu önemli fuarda ev sahibi firmalardan biri olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Logistech bizim için sadece ürünlerimizi tanıtma değil, aynı zamanda sektördeki iş ortaklarımızla bağlarımızı güçlendirme fırsatı da sunuyor.”

KRONE Trailer International Genel Müdürü Semih Pala ise satış ve ihracata dair şu değerlendirmeyi yaptı:

“KRONE’nin başarısının temelinde, müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve onlara özel çözümler sunmak yatıyor. Türkiye iç pazarında güçlü bir büyüme performansı sergilerken, bugün itibarıyla treylerlerimizi dünyanın 32 ülkesine ihraç ediyoruz. Bu ihracat başarısı, hem üretim gücümüzün hem de global ölçekte güvenilir bir marka olma vizyonumuzun en somut göstergesidir. Logistech’te gördüğümüz ilgi, lojistik sektörünün hızla değişen taleplerine yanıt verme kapasitemizi ortaya koyuyor. Bizim için fuarlar, sadece ürün tanıtımı değil, müşterilerimiz ve paydaşlarımızla doğrudan iletişim kurduğumuz ve onların beklentilerini dinlediğimiz önemli buluşma noktalarıdır.”