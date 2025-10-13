Robotik sanayi, yüksek teknolojili ürünler ve eğitici-öğretici projeler üreterek devrim yaratan yeniliklere imza atan, uluslararası ve Türkiye genelinde çok sayıda prestijli ödülün sahibi DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOF Robotics) inovasyon alanındaki gücünü aldığı yeni ödüller ile taçlandırıyor. Şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen TİM İnovaLİG 2025 kapsamında, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde ilk üçe girerek yenilikçi gücünü bir kez daha kanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla 11 Ekim 2025 tarihinde, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle ödülünü alan DOF Robotics, otonom robot sistemleriyle entegre hareket simülatörleri ve dijital deneyim teknolojileriyle küresel ölçekte faaliyetlerini sürdürüyor. Dünyanın 6 kıtasında, 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan şirket, ABD ve Çin başta olmak üzere, Universal Studios, Marvel ve Warner Bros gibi dünyanın en çok ziyaret edilen tema parklarına ürünler üretiyor. Ayrıca Angry Birds, Monster Jam, Transformers ve Smurfs gibi ünlü markalarla da iş birliği yapan şirket, özel efektlerle güçlendirilmiş, sanal gerçekçi ortamlar, içerikler ve oyunlar geliştiriyor.

“İnovasyon alanındaki yetkinliğimizi bir kez daha tescilledik”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Türkiye’nin inovasyon alanında en prestijli ödüllerinden biri olan TİM İnovaLİG 2025 kapsamında ilk üçe girmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türkiye’nin İlk İnovasyon Geliştirme Programı ‘İnovaLİG’, TİM tarafından 2014 yılından beri Türkiye'nin inovasyona dayalı ihracat artışının desteklenmesi ve inovasyon bilincinin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların ödüllendirilmesi amacıyla düzenleniyor. İnovaLİG kapsamında, dünya üzerinde 7 bin 500’den fazla firmanın katılım sağladığı IMP3rove Programı ile Türkiye'deki şirketlerin inovasyon karnelerini çıkararak her yılın İnovasyon Şampiyonları belirleniyor. Dolayısıyla DOF Robotics olarak İnovaLİG’de yer almak bizim için oldukça kıymetli. Böylece hem Türkiye hem Avrupa standartlarında inovasyon karnemizi alarak bu alandaki yetkinliğimizi ve kapasitemizi bir kez daha tescilledik. Geliştireceğimiz yeni ürün ve projeler ile yüksek katma değerli inovatif ürün gamımızı daha da zenginleştireceğiz. Önümüzdeki dönemde güçlü mühendislik kadromuz ve Ar-Ge odaklı büyüme stratejimiz ile Türkiye’yi teknoloji ve inovasyon turizminin öncüsü haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda prestijli ödülün sahibi

Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, devlet destekli markalaşma programı Turquality markası olan şirketin yurt dışı ve yurt içinde kazandığı belli başlı ödüller şöyle:

· Her yıl ABD’de Orlando şehrinde düzenlenen eğlence fuarlarından olan IAAPA Expo’da 2016, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında IAAPA Brass Ring Award ile Golden Pony ve Shining Stars ödülleri.

· Las Vegas’ta düzenlenen eğlence fuarı CES’te Artırılmış Sanal Gerçeklik kategorisinde İnovasyon Ödülü.

· 2024 yılında IAAPA Asya ve 2023 Thailand Fuarı’nda IAAPA Brass Ring Best Exhibit kategorisinde birincilik ödülü.

· 2024 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından “Inovalig/İnovasyon Stratejisi” ödülü.

· Deloitte tarafından düzenlenen Avrupa, Orta Doğru ve Afrika’daki en hızlı büyüyen teknoloji

şirketlerinin belirlendiği Deloitte Teknoloji EMEA Fast 500 2024 listesine girdi.

· 2025 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Kulübü'nün düzenlediği Kristal Marmara Ödülleri'nde "Yılın En İyi Teknoloji Şirketi" ödülü.

· 2025’te İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen IAAPA Expo Europe’ta “IAAPA Brass Ring Best Exhibit” ödülü.

· Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden “Türkiye’de En Hızlı Büyüyen 100 Şirket” ödülü.

· Inc. Türkiye’nin düzenlediği Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlendiği “Inc. Türkiye 100” ödülü.

· TÜBİTAK'ın düzenlediği BİGG Spor Ödülleri'nde, “Sanal Gerçeklik Teknolojisi Destekli Bisiklet Simülatörü ve Spor İçeriğinin Geliştirilmesi” ödülü.

· Turkishtime Ar-Ge Ödülleri’nde ‘Makine ve Aksamları Sektöründe Ar-Ge’ye En Fazla Harcama Yapan İlk 10 Şirket’ arasına girdi.